Армейский спецназ прошел 100 км по сибирской тайге, несмотря на холод

Армейский спецназ Центрального военного округа успешно завершил учебную подготовку, проходившую в лесах Сибири. В рамках учений солдаты прошли около 100 км по тайге и дошли до центра «Ергаки» на юге Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Основным этапом практических действий «стал разведпоиск и уничтожение диверсионно-террористической группы условного противника». Группа спецназначения высадилась на одно из плато Западного Саяна и вышла на заданный маршрут. Солдаты учились преодолевать горные реки и ущелья, транспортировать грузы на лошадях, разбивать палатки на мерзлой земле и ориентироваться на местности без телефонов. При этом военным приходилось действовать в условиях аномального похолодания.

«Военные метеорологи отмечают, что в ряд сибирских регионов пришел аномальный для первых чисел октября холод и раньше времени начал устанавливаться снежный покров. По прогнозу, зона похолодания будет расширяться дальше на восток», — говорится в сообщении ЦВО.