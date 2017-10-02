Армейский спецназ прошел 100 км по сибирской тайге, несмотря на холод
Военные дошли до центра «Ергаки» на юге Красноярского края.
Военные дошли до центра «Ергаки» на юге Красноярского края.
Армейский спецназ Центрального военного округа успешно завершил учебную подготовку, проходившую в лесах Сибири. В рамках учений солдаты прошли около 100 км по тайге и дошли до центра «Ергаки» на юге Красноярского края. Об этом сообщили в
Основным этапом практических действий «стал разведпоиск и уничтожение
«Военные метеорологи отмечают, что в ряд сибирских регионов пришел аномальный для первых чисел октября холод и раньше времени начал устанавливаться снежный покров. По прогнозу, зона похолодания будет расширяться дальше на восток», — говорится в сообщении ЦВО.
Также военные отметили, что недельное учение на стыке Красноярского края, Тувы и Хакасии завершило 30-дневный курс, который считается обязательным элементом подготовки спецназа.