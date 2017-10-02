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08:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Армейский спецназ прошел 100 км по сибирской тайге, несмотря на холод

Военные дошли до центра «Ергаки» на юге Красноярского края.

Армейский спецназ Центрального военного округа успешно завершил учебную подготовку, проходившую в лесах Сибири. В рамках учений солдаты прошли около 100 км по тайге и дошли до центра «Ергаки» на юге Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Основным этапом практических действий «стал разведпоиск и уничтожение диверсионно-террористической группы условного противника». Группа спецназначения высадилась на одно из плато Западного Саяна и вышла на заданный маршрут. Солдаты учились преодолевать горные реки и ущелья, транспортировать грузы на лошадях, разбивать палатки на мерзлой земле и ориентироваться на местности без телефонов. При этом военным приходилось действовать в условиях аномального похолодания.

«Военные метеорологи отмечают, что в ряд сибирских регионов пришел аномальный для первых чисел октября холод и раньше времени начал устанавливаться снежный покров. По прогнозу, зона похолодания будет расширяться дальше на восток», — говорится в сообщении ЦВО.

Также военные отметили, что недельное учение на стыке Красноярского края, Тувы и Хакасии завершило 30-дневный курс, который считается обязательным элементом подготовки спецназа.

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