Ростовчане собирают подписи против отмены маршрутки № 59-МТ
Жительница
Жительница
Напомним, в пятницу, 29 сентября, ресурс «Ростовский Городской Транспорт» сообщил о том, что в скором времени данную маршрутку планируется отменить. Автор инициативы считает, что
«Этого делать категорически нельзя.
К данному моменту инициативу подписало более 150 человек.
«Если уберут 59, останется только 40, а они явно не справятся с количеством людей, желающих уехать в том и обратном направлении… Вместо того, чтобы думать о горожанах, им снова усложняют жизнь», — пишет один из поддержавших петицию пользователей сайта.
Микроавтобусы № 59-МТ являются наиболее частоходящим городским транспортом по улице Красноармейской, а также единственным маршрутным такси перевозчика ОАО «Ростов-Авто»: кроме этого компания обслуживает только автобусные маршруты № 35 и № 35А.