Ростовчане собирают подписи против отмены маршрутки № 59-МТ

Напомним, в пятницу, 29 сентября, ресурс «Ростовский Городской Транспорт» сообщил о том, что в скором времени данную маршрутку планируется отменить. Автор инициативы считает, что из-за этого жителям Западного будет тяжело добираться на работу, особенно в час пик.

«Этого делать категорически нельзя. Во-первых, это единственный маршрут, по которому можно доехать со Стачек во 2-й поселок Орджоникидзе. Во-вторых, с проспекта Стачки и днем не всегда нормально уедешь, что уж говорить о часах пик. Отменив еще одну маршрутку, вы лишаете людей лишней возможности уехать. В-третьих, это навредит большому количеству жителей Западного микрорайона», — пишет ростовчанка.

К данному моменту инициативу подписало более 150 человек.

«Если уберут 59, останется только 40, а они явно не справятся с количеством людей, желающих уехать в том и обратном направлении… Вместо того, чтобы думать о горожанах, им снова усложняют жизнь», — пишет один из поддержавших петицию пользователей сайта.