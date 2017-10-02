В Кузбассе после ремонта открыли участок трассы P-255 «Сибирь»

По информации пресс-службы обладминистрации, на открытии, помимо замгубернатора Дмитрия Кудряшова и первого замгубернатора Владимира Чернова, присутствовал сын губернатора Кемеровской области Дмитрий Тулеев, который является начальником ФКУ «Сибуправтодор» в Новосибирске. Капитальный ремонт был произведен с 0 по 18 км на участке трассы Р-255 «Сибирь» протяженностью 36 км, который начинается от путепровода над магистралью I технической категории «Кемерово — Ленинск-Кузнецкий» возле Суховской развязки и заканчивается у Топкинского кольца. Ремонт на участке провели впервые за 30 лет. Работы были выполнены со значительным опережением графика.