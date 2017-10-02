В Кузбассе после ремонта открыли участок трассы P-255 «Сибирь»
Дорога проходит в объезд областной столицы.
Дорога проходит в объезд областной столицы.
Участок федеральной трассы P-255 «Сибирь», идущий в обход Кемерова, открыли после капитального ремонта.
По информации
Благодаря ремонту стало возможно разгрузить центр областной столицы, пропускная способность участка увеличилась до 1 000 автомобилей в час, теперь до автобана можно добраться за 20−30 минут после выезда их Кемерова. В целом на все работы было направлено 558 млн рублей.