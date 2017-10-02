Довели до ручки

Источник: РИА "Новости"

Времена, когда учителя могли воспитывать учеников розгами, давно минули. Уже в советские годы эта мера была под тотальным запретом. Впрочем, иногда преподаватели выходят из себя и забывают простое правило: бить детей нельзя, даже если очень хочется. Традиции телесных наказаний в школе до сих пор практикуются в ряде стран Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии. В 19 американских штатах наказывать детей за непослушание — вполне законная мера. Почему российские учительницы срывают злость на нерадивых учениках, разбирался портал iz.ru.

Разрисованный мальчик

Недавний случай, возмутивший общественность, произошел в Санкт-Петербурге. В середине сентября учительница младших классов сорвалась на детей, которые во время игр на перемене нарисовали друг другу «татуировки» ручками и фломастерами. Недолго думая, преподаватель написала на лбу одного из второклассников красной ручкой слово «дурак».

Мальчик постеснялся рассказать о произошедшем маме, но за него это сделали одноклассники. Ни родители, ни коллеги ранее не замечали у преподавателя склонности к агрессии.

Сама учительница потом рассказала, что никак не могла успокоить детей и сделала им несколько замечаний, прежде чем схватиться за ручку.

Мама разрисованного мальчика обратилась в прокуратуру, после чего в школе началась проверка. Дело взяла под свой контроль уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова. Преподавателя уволили по статье за однократное грубое нарушение, не соответствующее педагогической этике. Однако уже на следующий день родители младшеклассников написали коллективное обращение против увольнения учительницы. Свою подпись поставила и мама пострадавшего второклассника.

Тишина в классе

Куда больший ущерб, чем надпись на лбу, нанесли ученикам в Новосибирске. Особо говорливым первоклашкам классная руководительница заклеивала рот скотчем. Что любопытно, произошел инцидент в языковой школе. Молодая учительница рассказала, что у нее не получалось найти контакт с детьми. Якобы скотч лежал у нее на столе как воспитательная мера. По словам учительницы, она не применяла к детям насилия.

«Сам по себе скотч откуда возник в этой истории? Он лежал у меня на столе… Не то чтобы запугать или еще что-то сделать… Была сказана фраза: кто будет шуметь — заклею ротик. И всё», — рассказала Кристина Комагорова.

Как и в предыдущем случае, девочки не стали сами рассказывать родителям о случившемся, но те всё равно узнали об инциденте от их сверстников и написали в прокуратуру. У одной из учениц из-за скотча начался астматический приступ. Похожий метод использовала учительница из Набережных Челнов, чтобы заставить мальчика «прекратить вертеться» — привязала его скотчем к стулу.

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Уже в следующий раз, когда мальчик вновь начал ерзать и мешать вести урок, женщина обвела вокруг него меловый круг и запретила выходить за его пределы. Узнав о произошедшем, мать школьника тут же пошла разбираться к директору, а заодно в прокуратуру. В администрации учебного заведения удивились и отказались верить в то, что педагог с 15-летним стажем стала бы действовать таким образом. Однако по итогам проверки информация подтвердилась. Директору и преподавателю школы объявили выговор.

Одна из наиболее вопиющих историй произошла год назад в Златоусте и даже стала поводом для возбуждения уголовного дела. Учительницу обвиняли в крайне непедагогичных методах работы с детьми. Так, в частности, по версии родителей, она сжимала детям уши, била первоклашек руками, линейкой, тетрадью и даже шахматной доской. Кроме того, дети жаловались на оскорбления и шлепки. Для поддержания дисциплины в классе преподавательница бросала вещи учеников на пол, рвала их тетради, заставляла мыть за ней грязную посуду.

Были и иные меры психологического воздействия на детей. Татьяна Порсева самовольно сокращала перемены и назначала первоклассникам сложные дополнительные занятия, постоянно давала им письменные домашние задания. Дело возбудили по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Обычно ее используют в отношении родителей, жестоко обращающихся с детьми, а не учителей.

Порсеву отстранили от работы, а дело закрыли за отсутствием объективных доказательств. Однако группа родителей не унималась и направила еще одно обращение в прокуратуру с требованием возобновить следствие.

Порсева отрицала факты физического и психологического насилия в отношении учеников. В доказательство своих слов учительница просит суд рассмотреть видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые фиксировали происходящее на уроках.

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Дело переквалифицировали по более тяжкой статье «Умышленное причинение вреда здоровью несовершеннолетнего». Наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы. Приговор учительнице будет оглашен в ближайшие месяцы.

Школьникам довольно непросто доказать, что они стали объектом психологического или физического давления со стороны учителя. Часто на помощь им приходят видеозаписи и аудиозаписи, сделанные на уроке, которые и служат веским доказательством в пользу ребенка. Так поступил первоклассник из Пермского края, чьи родители отказались сдавать деньги на рабочие тетради. После этого учительница начала систематически унижать его на уроках в присутствии всего класса. Мама дала ребенку диктофон, чтобы он записал происходящее. На записи учительница сначала делает ребенку замечание за то, что он грызет ногти, а затем говорит: «Все дети смотрят, а ты руки грызешь целый день! На, мои пальцы в рот!». По словам мальчика, в этот момент она сунула пальцы ему в рот.

Запись заинтересовала правоохранительные органы: в отношении женщины возбудили дело о побоях, из школы ее уволили. Кроме того, преподавательнице придется выплатить семье ребенка 30 тыс. рублей.

Ее коллега из Тамбова также ответила рублем за недостойное поведение в отношении ученицы. Женщина употребила непристойное слово в отношении девочки, от которой, по ее мнению, сильно пахло духами. Прокуратура признала сказанное «неприличной языковой формой, унижающей честь и достоинство человека», и обязало выплатить семье девочки 1,5 тыс. рублей. Возможно, этой суммы ученице как раз хватит на то, чтобы купить новый парфюм.

Не умеет держать класс

Конфликты между учителем и учеником — вполне рядовое явление и редко выносятся в публичную плоскость.

Между тем, в ряде случаев преподаватели не только закрывают глаза на травлю в классе, но и стимулируют этот процесс. В каждом пятом случае инициатором школьной травли становится учитель, к таким выводам пришли авторы опроса проекта «Дети Mail.Ru».

Безусловно, в каждой школе есть дети, которые своим поведением буквально испытывают терпение учителей. Однако у одних преподавателей хватает сил оставаться беспристрастными при работе с ними, а другие переходят на оскорбления и даже рукоприкладство.

Автор многочисленных работ о воспитании детей и подростков, психолог Людмила Петрановская считает, что из-за дополнительной загруженности — отчетов, проверок, бумажной работы, из-за дополнительных занятий — у учителя остается мало времени на детей. По мнению Петрановской, другим принципиальным моментом является то, что в классах бывает по 30 и более учащихся, и у преподавателя нет возможности выстраивать отношения с каждым, «видеть» детей. Да и с самими учителями не церемонятся, часто они чувствуют себя совершенно бесправными.

В результате кто-то из учителей тихо выгорает и уходит сначала на больничный, а потом и совсем увольняется. А другие срываются и делают достаточно дикие вещи.

«Этот выплеск агрессии — тонкое место, в котором прорвалось. И вину, скорее всего, возложат на того, кого прорвало, а не на тех, кто создал такой перегруз. А спросить можно было бы и с тех, кто заваливает учителей отчетами, дополнительной нагрузкой. А так спускают собак на учителя, а он ищет кого-то еще более слабого и срывается на него, получается цепочка насилия, в которой крайние — дети», — добавляет Петрановская.

Психолог отмечает, что необходима система профилактики эмоционального выгорания учителей, например, супервизии для педагогов, на которых они могли бы разобраться с возникающими конфликтами, и в том числе со своими чувствами.

Корни проблемы лежат в отсутствии у педагогов специальной подготовки в области взаимодействия с детьми. Существующие методики не учитывают особенности конкретных детей, такие как гиперактивность или повышенная утомляемость, а кроме того, не приводят конкретных примеров, как решать конфликтные ситуации.

«Это большая дыра в подготовке учителей. Их учат предмету, учат абстрактным методикам. Но они не знают, как быть, если ребенок не слушается или не справляется», — отмечает психолог.

«С классом как с группой учителя тоже работать обычно не умеют. Часто учителей, то и дело срывающихся на детей, обвиняют в неумении “держать класс”. Но откуда им это умение взять? О нем говорят как о магической способности, которая или есть, или нет, видимо, от рождения. Тогда давайте запишем и в должностных инструкциях: “обладать харизмой” — и будем ее как-то замерять при приеме на работу. Разумеется, в любой деятельности способности играют роль, но умение работать с классом как с группой, “держать” внимание, работать с протестом или пассивным сопротивлением — это не магия, это компетенции, которым можно и нужно обучать».

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Педагогическую этику изучают студенты педвузов в рамках специального курса. Во время занятий будущие преподаватели получают «представления о нормах поведения в обществе, моральных качествах, нравственных ориентирах». Учебники по педэтике нашпигованы высокопарными понятиями. А вот конкретных примеров, как решать тот или иной конфликт в стенах школы, указаний практически нет. Поэтому учителя сами определяют, где проходит этическая грань. Основным критерием, по мнению учителя информатики школы № 1231 Анны Рудницкой, является совесть самого педагога.

«Мы все люди со своими достоинствами и недостатками. Если бы в педагогических вузах был всесторонне сложный отбор, работать в школе было бы просто некому. Конечно, мы не роботы, но мы просто обязаны быть на 100% собранными и внимательными. Тем, кому это не под силу, всё-таки не место в нашей профессии. Особенно если речь идет о “переходе на личности” в отношении с учениками. Если культура человека изначально хромала, то воспитать ее уже у взрослого человека невозможно», — считает Рудницкая.

По ее мнению, фамильярность по отношению к ученикам совершенно недопустима. Однако эту точку зрения разделяют далеко не все.