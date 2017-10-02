Довели до ручки
Почему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Почему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Времена, когда учителя могли воспитывать учеников розгами, давно минули. Уже в советские годы эта мера была под тотальным запретом. Впрочем, иногда преподаватели выходят из себя и забывают простое правило: бить детей нельзя, даже если очень хочется. Традиции телесных наказаний в школе до сих пор практикуются в ряде стран Ближнего Востока, Африки и
Разрисованный мальчик
Недавний случай, возмутивший общественность, произошел в
Сама учительница потом рассказала, что никак не могла успокоить детей и сделала им несколько замечаний, прежде чем схватиться за ручку.
Мама разрисованного мальчика обратилась в прокуратуру, после чего в школе началась проверка. Дело взяла под свой контроль уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова. Преподавателя уволили по статье за однократное грубое нарушение, не соответствующее педагогической этике. Однако уже на следующий день родители младшеклассников написали коллективное обращение против увольнения учительницы. Свою подпись поставила и мама пострадавшего второклассника.
Тишина в классе
Куда больший ущерб, чем надпись на лбу, нанесли ученикам в Новосибирске. Особо говорливым первоклашкам классная руководительница заклеивала рот скотчем. Что любопытно, произошел инцидент в языковой школе. Молодая учительница рассказала, что у нее не получалось найти контакт с детьми. Якобы скотч лежал у нее на столе как воспитательная мера. По словам учительницы, она не применяла к детям насилия.
Как и в предыдущем случае, девочки не стали сами рассказывать родителям о случившемся, но те всё равно узнали об инциденте от их сверстников и написали в прокуратуру. У одной из учениц
Уже в следующий раз, когда мальчик вновь начал ерзать и мешать вести урок, женщина обвела вокруг него меловый круг и запретила выходить за его пределы. Узнав о произошедшем, мать школьника тут же пошла разбираться к директору, а заодно в прокуратуру. В администрации учебного заведения удивились и отказались верить в то, что педагог с 15-летним стажем стала бы действовать таким образом. Однако по итогам проверки информация подтвердилась. Директору и преподавателю школы объявили выговор.
Одна из наиболее вопиющих историй произошла год назад в Златоусте и даже стала поводом для возбуждения уголовного дела. Учительницу обвиняли в крайне непедагогичных методах работы с детьми. Так, в частности, по версии родителей, она сжимала детям уши, била первоклашек руками, линейкой, тетрадью и даже шахматной доской. Кроме того, дети жаловались на оскорбления и шлепки. Для поддержания дисциплины в классе преподавательница бросала вещи учеников на пол, рвала их тетради, заставляла мыть за ней грязную посуду.
Были и иные меры психологического воздействия на детей. Татьяна Порсева самовольно сокращала перемены и назначала первоклассникам сложные дополнительные занятия, постоянно давала им письменные домашние задания. Дело возбудили по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Обычно ее используют в отношении родителей, жестоко обращающихся с детьми, а не учителей.
Порсева отрицала факты физического и психологического насилия в отношении учеников. В доказательство своих слов учительница просит суд рассмотреть видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые фиксировали происходящее на уроках.
Дело переквалифицировали по более тяжкой статье «Умышленное причинение вреда здоровью несовершеннолетнего». Наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы. Приговор учительнице будет оглашен в ближайшие месяцы.
Школьникам довольно непросто доказать, что они стали объектом психологического или физического давления со стороны учителя. Часто на помощь им приходят видеозаписи и аудиозаписи, сделанные на уроке, которые и служат веским доказательством в пользу ребенка. Так поступил первоклассник из Пермского края, чьи родители отказались сдавать деньги на рабочие тетради. После этого учительница начала систематически унижать его на уроках в присутствии всего класса. Мама дала ребенку диктофон, чтобы он записал происходящее. На записи учительница сначала делает ребенку замечание за то, что он грызет ногти, а затем говорит: «Все дети смотрят, а ты руки грызешь целый день! На, мои пальцы в рот!». По словам мальчика, в этот момент она сунула пальцы ему в рот.
Ее коллега из Тамбова также ответила рублем за недостойное поведение в отношении ученицы. Женщина употребила непристойное слово в отношении девочки, от которой, по ее мнению, сильно пахло духами. Прокуратура признала сказанное «неприличной языковой формой, унижающей честь и достоинство человека», и обязало выплатить семье девочки 1,5 тыс. рублей. Возможно, этой суммы ученице как раз хватит на то, чтобы купить новый парфюм.
Не умеет держать класс
Конфликты между учителем и учеником — вполне рядовое явление и редко выносятся в публичную плоскость.
Между тем, в ряде случаев преподаватели не только закрывают глаза на травлю в классе, но и стимулируют этот процесс. В каждом пятом случае инициатором школьной травли становится учитель, к таким выводам пришли авторы опроса проекта «Дети Mail.Ru».
Безусловно, в каждой школе есть дети, которые своим поведением буквально испытывают терпение учителей. Однако у одних преподавателей хватает сил оставаться беспристрастными при работе с ними, а другие переходят на оскорбления и даже рукоприкладство.
Автор многочисленных работ о воспитании детей и подростков, психолог Людмила Петрановская считает, что
«Этот выплеск агрессии — тонкое место, в котором прорвалось. И вину, скорее всего, возложат на того, кого прорвало, а не на тех, кто создал такой перегруз. А спросить можно было бы и с тех, кто заваливает учителей отчетами, дополнительной нагрузкой. А так спускают собак на учителя, а он ищет
Психолог отмечает, что необходима система профилактики эмоционального выгорания учителей, например, супервизии для педагогов, на которых они могли бы разобраться с возникающими конфликтами, и в том числе со своими чувствами.
Корни проблемы лежат в отсутствии у педагогов специальной подготовки в области взаимодействия с детьми. Существующие методики не учитывают особенности конкретных детей, такие как гиперактивность или повышенная утомляемость, а кроме того, не приводят конкретных примеров, как решать конфликтные ситуации.
«С классом как с группой учителя тоже работать обычно не умеют. Часто учителей, то и дело срывающихся на детей, обвиняют в неумении “держать класс”. Но откуда им это умение взять? О нем говорят как о магической способности, которая или есть, или нет, видимо, от рождения. Тогда давайте запишем и в должностных инструкциях: “обладать харизмой” — и будем ее
Педагогическую этику изучают студенты педвузов в рамках специального курса. Во время занятий будущие преподаватели получают «представления о нормах поведения в обществе, моральных качествах, нравственных ориентирах». Учебники по педэтике нашпигованы высокопарными понятиями. А вот конкретных примеров, как решать тот или иной конфликт в стенах школы, указаний практически нет. Поэтому учителя сами определяют, где проходит этическая грань. Основным критерием, по мнению учителя информатики школы № 1231 Анны Рудницкой, является совесть самого педагога.
«Мы все люди со своими достоинствами и недостатками. Если бы в педагогических вузах был всесторонне сложный отбор, работать в школе было бы просто некому. Конечно, мы не роботы, но мы просто обязаны быть на 100% собранными и внимательными. Тем, кому это не под силу,
По ее мнению, фамильярность по отношению к ученикам совершенно недопустима. Однако эту точку зрения разделяют далеко не все.