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09:25 (мск), источник: АиФ Прикамье

Такая вот рубиловка! В Прикамье проходят съёмки фильма «Топор войны»

Участником съёмок стал пермский историк и курсанты госуниверситета водного транспорта.

В Пермском крае проходят съёмки фильма «Топор войны». Сценарист и режиссёр картины — Владимир Семёновых. Главные роли исполняют Андрей Смоляков, Михаил Жигалов, Владимир Капустин. Фильм планируется к показу накануне 9 мая 2017 года на НТВ.

По закону жанра.

Сюжетная канва сложна и извилиста. Главный герой — бывший казачий офицер, за плечами которого служба в царской и белой армиях, затем сталинские лагеря, побег, отшельническое житие в тайге. Узнав, что на Родину напали гитлеровские полчища, он правдами и неправдами добивается, чтобы его отправили на фронт. Первоначально попадает не в боевую часть, а в хозподразделение. Там он геройский проявляет себя, в одиночку, вооружённый лишь топором, успешно противостоя вражьему разведывательно-диверсионному подразделению. После чего удостаивается признания своих командирских данных, наград. Воюет до Победы. Встречает свою вторую половинку. Словом, всё по закону жанра: сочетание «хождения по мукам», душевных терзаний, героики и любовной лирики, счастливая развязка.

Тщательно соблюдён «дресс-код», в чём заслуга Екатерины Гмыри, лауреата премии «Золотой орёл» за лучшую работу художника по костюмам Национальной Академии кинематографии РФ.

За эксклюзивными экспонатами, отражающими черты эпохи, обратились к пермскому историку и коллекционеру Аркадию Константинову, который уже помогал побирать реквизит для фильмов «Географ», «Отчий берег», «Белые ризы». Так, очень «в тему» оказались старинный письменный прибор, пишущая машинка «Москва» образца 1936 года, принадлежности полевого штаба.

Место съёмок.

Одной из локаций съёмок выбран посёлок Шумихинский Гремячинского района, где сохранилась вперемешку традиционная сельская и советская застройка, прекрасный природный горно-лесистый ландшафт. В соответствии со сценарием, там осенью 1941 года; звучно чеканя шаг по брусчатке, уходят на войну совсем юные бойцы (для этого на массовку прибыла сводная рота Пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта).

В основе — реальная история.

Подвиги героя фильма — не фэнтези. Они — прообраз совершённых бойцом Красной Армии Иваном Середой.

7 августа 1941 года, будучи поваром 91-го полка 46-й танковой дивизии, он готовил обед в лесочке под Двинском. Как вдруг на поляну выехал немецкий танк. Вооружившись винтовкой и топором, боец подкрался, вскочил на него и со всей силы ударил обухом по стволу пулемёта, выведя тот из строя. Закрыл смотровую щель поварским передником и, стуча по броне, стал громко отдавать приказы мнимому подразделению приготовить гранаты к бою. Когда некоторое время спустя к полевой кухне подошли за обедом красноармейцы, их взору предстала необычная картина: четверо сдавшихся вражеских танкистов и держащий их на мушке повар.

Вскоре Середа — теперь уже разведчик — снова отличился: связкой гранат подорвал танк, заменил убитого пулемётчика и метким огнём уничтожил свыше десяти фашистских мотоциклистов.

Отважному и инициативному бойцу присвоили звание Героя Советского Союза, наградили Орденом Ленина.

Затем Середа участвовал в обороне Ленинграда и Москвы. После двух тяжёлых ранений и госпиталей, был направлен на курсы командиров. Войну закончил в поверженной Германии гвардии старшим лейтенантом кавалерии.

Домой — в Донецкую область — вернулся с целым иконостасом наград (к указанным выше, добавились Орден Отечественной войны и три медали). Земляки избрали его председателем сельсовета. Увы, ранения дали себя знать Иван Павлович скончался 18 ноября 1950 года.

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