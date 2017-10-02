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09:23 (мск), источник: Вести - Пермь

Внимание: на перекрестке Васильева — Куйбышева убрали светофор

Убрали светофор, который позволял разъезжаться машинам и трамваям. Нововведение поможет сократить пробки.

На перекрестке Васильева и Куйбышева в Перми убрали светофор, который позволял разъезжаться машинам и трамваям. Теперь здесь надо быть особо внимательным, чтобы вовремя пропустить электротранспорт. Соответствующие знаки есть. В департаменте дорог и транспорта надеются, что нововведение сократит пробки.

Анна Орлова, пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации г. Перми: «Раньше на этом участке были и железнодорожные пути, и трамвайные пути, и автомобильное движение активное было всегда. Сейчас железнодорожные пути демонтированы, поезда уже не ездят, и мы не видим необходимости в такой сложной регулировке перекрестка. ПДД позволяют убрать этот светофор и заменить его знаками, и главное — сократится время ожидания и время проезда перекрестка».

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