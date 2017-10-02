Внимание: на перекрестке Васильева — Куйбышева убрали светофор
Убрали светофор, который позволял разъезжаться машинам и трамваям. Нововведение поможет сократить пробки.
Убрали светофор, который позволял разъезжаться машинам и трамваям. Нововведение поможет сократить пробки.
На перекрестке Васильева и Куйбышева в Перми убрали светофор, который позволял разъезжаться машинам и трамваям. Теперь здесь надо быть особо внимательным, чтобы вовремя пропустить электротранспорт. Соответствующие знаки есть. В департаменте дорог и транспорта надеются, что нововведение сократит пробки.
Анна Орлова,