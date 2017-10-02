Уфимка представит Башкирию на конкурсе красоты в Южной Корее

19-летняя Кристина Толмачева из модельного агентства «Мисс Башкортостан» представит республику на конкурсе красоты в Южной Корее. Красавице из Башкирии придется побороться за звание победительницы с 50 участницами конкурса.

— Наша красавица вылетела в «страну утренней свежести», — написано в официальной группе модельного агентства во «Вконтакте».