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09:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимка представит Башкирию на конкурсе красоты в Южной Корее

19-летняя Кристина Толмачева поборется за корону с 50 участницами.

19-летняя Кристина Толмачева из модельного агентства «Мисс Башкортостан» представит республику на конкурсе красоты в Южной Корее. Красавице из Башкирии придется побороться за звание победительницы с 50 участницами конкурса.

— Наша красавица вылетела в «страну утренней свежести», — написано в официальной группе модельного агентства во «Вконтакте».

Напонмним, что ранее Кристина становилась обладательницей престижного звания первой вице-мисс Башкортостан-2017. На этот раз 19-летняя девушка выходит на международный уровень.

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