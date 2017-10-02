Правительство Башкирии объявило даты празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2018 году
УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Республиканское правительство объявило даты празднования в 2018 году праздников
УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Республиканское правительство объявило даты празднования в 2018 году праздников
Соответствующее постановление опубликовано на Официальном
Согласно документу, в следующем году нерабочими праздничными днями в регионе объявлены 15 июня —