Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
Производители объяснили возможный рост цен на рыбу в РФ
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
СМИ: электромагнитные бомбы РФ превращают технику в металлолом
Зрители 1 канала просят снять с эфира Меньшову
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Вера Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Названы города РФ с самой доступной арендой жилья
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10:36 (мск), источник: ИА Башинформ

Правительство Башкирии объявило даты празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2018 году

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Республиканское правительство объявило даты празднования в 2018 году праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в Башкортостане.

Соответствующее постановление опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в следующем году нерабочими праздничными днями в регионе объявлены 15 июня — Ураза-байрам и 21 августа — Курбан-байрам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Каталония начала готовиться к отделению от Испании
Подозреваемого в стрельбе в Лас-Вегасе нейтрализовали
ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки в Крыму
Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама не признают вину на суде
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Вернется ли к жизни испанский вокзал-призрак
Спорт
«Барселона» и сборная Испании под угрозой из-за референдума Каталонский клуб провел воскресный домашний матч с «Лас-Пальмасом» без зрителей, а сборная Испании рискует остаться без чемпионата мира 2018 года
Авто
Первый тест универсала Lada Vesta: SW против «Кросса» Семейство «Весты» одновременно приросло универсалом SW и «внедорожной» версией Cross. Какая Lada лучше?
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь