С января по август 2017 года Казань посетили 2,2 млн туристов

Источник: Город Казань.KZN.RU

Больше всего в этом году туристов прибыло из Москвы, Владимирской, Кировской, Тюменской областей и Красноярского края. Существенно увеличился поток гостей из отдаленных регионов, в том числе Сибири, что можно назвать новым трендом, поскольку до сих пор абсолютное большинство среди туристов составляли жители соседних регионов, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

В дни проведения Кубка Конфедераций рост туристического потока в город увеличился в среднем на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в этот период Казань посетили более 160 тыс. человек. По данным УФМС, больше всего туристов на Кубок Конфедераций в Казань приехали из Чили и Мексики. Также были туристы из Германии, Великобритании, Испании, Новой Зеландии, Австралии, Франции, Израиля.

Средняя загрузка отелей в летний период составила 63% — на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В дни проведения крупных мероприятий, в частности Кубка Конфедераций загрузка отелей достигала 93%.

Согласно исследованию «Центра развития туризма РТ», 84,2% опрошенных гостей города приезжают в Казань отдохнуть и получить новые впечатления. При этом каждый второй турист уже бывал в столице Татарстана. Около 90% опрошенных путешествуют с семьей, друзьями или любимым человеком. И если раньше абсолютное большинство туристов приезжало на 2−3 дня, то в этом году 33% опрошенных провели в Казани от 4 до 7 дней. Стоит отметить, что в 2016 году этот показатель составлял 26%. На 2−3 дня приезжают около 40% туристов. Доля туристов, находящихся в Казани без ночевки снизилась по сравнению с 2016 годом на 5%.

40,1% туристов предпочитают в летний сезон добираться поездом, 28,5% опрошенных приехали на личном транспорте.

Согласно опросу среднестатистический гость Казани в этом году — это женщина в возрасте от 26 до 35 лет, состоящая в браке, с высшим образованием, со средним доходом 20−30 тыс. рублей в месяц.

Традиционно самыми привлекательными объектами для туристов являются Казанский Кремль и гостинично-развлекательный комплекс с аквапарком «Казанская Ривьера». За весенне-летний период Казанский Кремль посетило 1 млн. 951 тыс. 635 экскурсантов и туристов. Комплекс «Казанская Ривьера» — 648 719 посетителей.

Казань продолжает занимать лидирующие позиции в различных рейтингах. Так, на днях Booking.com назвал Казань самым гостеприимным городом России. Также Казань вошла в топ-3 городов России для путешествий в бархатный сезон согласно рейтингу, составленному «ТурСтат», пропустив вперед Москву и Санкт-Петербург.