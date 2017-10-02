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16:16 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

На Средний Урал пришли заморозки с мокрым снегом и дождем

Уральские синоптики предупредили о заморозках, а МЧС об осторожном обращении с отопительными печами.

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Специалисты Уралгидромета выступили с прогнозом погоды, обещающим ночные заморозки и снег с дождем в начале этой недели на территории Свердловской области и Екатеринбурга. В то же время в МЧС выступили с обращением об осторожном обращении с отопительными печами, сообщает в понедельник, 2 октября, корреспондент «АиФ-Урал».

По данным Уралгидромета, этой ночью в Екатеринбурге температура воздуха ночью составила -4°. Сегодня днем в столице Урала она будет держаться в пределах +1°. Завтра температура воздуха поднимется до +3°, а в среду — до +4°. При этом завтра ночью в столице Урала пройдет мокрый снег, а днем дождь. По ночам будут минусовые температуры до -2°.

При этом в Свердловской области на отдельных территориях, в горах и низинах, по ночам температура воздуха будет достигать -10°. Все дни будет идти мокрый снег с дождем. Температура воздуха сегодня днем составит от+1° до +4°, во вторник — от +2° до +7°, а в среду — от +3° до +8°.

В связи с похолоданием свердловские спасатели выступили с обращением к гражданам об осторожном обращении с отопительными печами. Одной из причин пожара могут стать нечищеные дымоходы.

«Одной из причин возникновения пожара может стать горение сажи в дымоходе, поэтому необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона очищать дымоходы и печи от сажи. Отсутствие тяги также является последствием нечищеного дымохода и может привести к отравлению домочадцев угарным газом», — отмечают в МЧС.

Стоит отметить, что сегодня на территории Свердловской области дует сильный северо-восточный и северный холодный ветер, и порывы ветра будут достигать до 12 метров в секунду, в Екатеринбурге — до 11 метров в секунду.

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