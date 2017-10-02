Книга почёта департамента образования Перми пополнится ещё 12 фамилиями

Традиционно в этот день в книгу почёта департамента образования администрации Перми будут занесены фамилии лучших педагогов города. На этот раз их будет 12.

Напомним, в 2010 году была учреждена книга почёта департамента образования. Это документ, в котором собирается и хранится информация о людях, достигших выдающихся показателей и результатов в работе, активно участвующих в общественной жизни города, получивших уважение и признание своих заслуг, в разное время работавших или работающих сегодня над формированием авторитета и престижа пермского образования.

За прошедшие годы в книгу занесены фамилии 81 педагога и руководителя.