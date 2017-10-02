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08:58 (мск), источник: БЕЛТА

Красный Крест подарит живую музыку пожилым жителям Гродно

2 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская областная организация Белорусского общества Красного Креста проведет 2 октября акцию «Музыка в сердце», посвященную Дню пожилых людей, сообщили БЕЛТА в организации.

Чтобы поздравить старшее население и поощрить пожилых волонтеров за их активность и бодрость духа, неравнодушие к жизни города и области, на площадке перед молодежным центром «Гродно» с 12.00 до 14.00 пройдет необычное мероприятие. «Духовой оркестр Детской музыкальной школы № 1 и учащиеся гимназии № 5 устроят на сцене концерт для наших пожилых активистов и всех желающих присоединиться к празднику. С помощью друзей-музыкантов будет проведен и флешмоб “Осенний вальс”, который закружит в танце представителей “золотого” возраста», — пояснила заместитель председателя областной организации БОКК Инна Ситько.

Ожидается, что в акции примут участие около 20 пожилых волонтеров. Одновременно молодежный актив Красного Креста будет раздавать прохожим флаеры с призывом позвонить пожилым родственникам. А рядом со сценой установят копилку для сбора пожертвований на средства гигиены (подгузники и прочее) для одиноких пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе.

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