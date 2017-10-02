Красный Крест подарит живую музыку пожилым жителям Гродно

Чтобы поздравить старшее население и поощрить пожилых волонтеров за их активность и бодрость духа, неравнодушие к жизни города и области, на площадке перед молодежным центром «Гродно» с 12.00 до 14.00 пройдет необычное мероприятие. «Духовой оркестр Детской музыкальной школы № 1 и учащиеся гимназии № 5 устроят на сцене концерт для наших пожилых активистов и всех желающих присоединиться к празднику. С помощью друзей-музыкантов будет проведен и флешмоб “Осенний вальс”, который закружит в танце представителей “золотого” возраста», — пояснила заместитель председателя областной организации БОКК Инна Ситько.