Приморцам станет сложнее купить спирт
Никаких поблажек жителям края ждать не приходится.
Никаких поблажек жителям края ждать не приходится.
Купить аптечный спирт в Приморском крае станет немного сложнее. Это связано с ужесточением контроля за соответствующими препаратами после «боярышниковой» эпидемии, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В конце сентября в России начал действовать новый приказ Минздрава, касающийся правил отпуска лекарств из аптек. Он примечателен тем, что в очередной раз всколыхнул уже, казалось бы, отошедшую в прошлое проблему аптечного алкоголя и разных «боярышников». Причина проста: помимо всего прочего, закон определяет порядок продажи медицинского спирта и спиртосодержащих препаратов.
Как оказалось, прямого ограничения на отпуск реализуемой продукции в законе действительно нет. Однако он всё равно усложняет квест по поиску дешёвых заменителей водки в аптеках. Как следует из текста приказа, продукция с более чем 15% этилового спирта
Между тем, специалисты отмечают: жёсткий контроль за продажами спиртосодержащей продукции — как непищевой, так и аптечной — имеет положительный эффект. По словам заместителя главного врача Приморского наркологического диспансера Людмилы Михалёвой, после начала «антибоярышниковой» кампании в крае снизилось количество острых алкогольных отравлений.
«Люди у нас травятся обычным некачественным алкоголем. Процент острых отравлений заменителями (например, “пушистиками”) не очень высокий. Однако после жёстких ограничений на продажу непищевого спирта у нас уменьшились случаи отравлений алкоголем», — рассказала она. Так что почти наверняка представители здравоохранения будут выступать за ужесточение контроля за продажами спиртосодержащих веществ.