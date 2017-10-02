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08:53 (мск), источник: Восток Медиа

Приморцам станет сложнее купить спирт

Никаких поблажек жителям края ждать не приходится.

Купить аптечный спирт в Приморском крае станет немного сложнее. Это связано с ужесточением контроля за соответствующими препаратами после «боярышниковой» эпидемии, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В конце сентября в России начал действовать новый приказ Минздрава, касающийся правил отпуска лекарств из аптек. Он примечателен тем, что в очередной раз всколыхнул уже, казалось бы, отошедшую в прошлое проблему аптечного алкоголя и разных «боярышников». Причина проста: помимо всего прочего, закон определяет порядок продажи медицинского спирта и спиртосодержащих препаратов.

Зимой, после «боярышниковой» истории в Иркутске, начались облавы на точки продажи алкогольных суррогатов. Тогда же появились слухи о грядущем ограничении продаже аптечного спирта. Дескать, не больше двух флаконов в одни руки. При этом даже до показной борьбы точки продажи лекарств не пользовались какой-то огромной популярностью. Основное количество разных настоек алкоголики покупали (и покупают) в обычных продуктовых магазинах. Однако «аптечного» запрета многие ждали и связывали его, прежде всего, с грядущим приказом Минздрава.

Как оказалось, прямого ограничения на отпуск реализуемой продукции в законе действительно нет. Однако он всё равно усложняет квест по поиску дешёвых заменителей водки в аптеках. Как следует из текста приказа, продукция с более чем 15% этилового спирта по-прежнему будет доступна только по рецепту. При этом после покупки рецепт придётся отдать аптекарю. Раньше это было необязательно, и при желании по одному рецепту легко можно было «закупиться» в нескольких местах. За рецепты аптеки будут строго отчитываться: их нужно будет хранить в течение трёх месяцев, и в случае чего — предоставить. Так что никаких поблажек для покупателей тут ожидать не придётся. Собственно говоря, именно по этой причине и отпала необходимость в «двухфлаконном» ограничении.

Между тем, специалисты отмечают: жёсткий контроль за продажами спиртосодержащей продукции — как непищевой, так и аптечной — имеет положительный эффект. По словам заместителя главного врача Приморского наркологического диспансера Людмилы Михалёвой, после начала «антибоярышниковой» кампании в крае снизилось количество острых алкогольных отравлений.

«Люди у нас травятся обычным некачественным алкоголем. Процент острых отравлений заменителями (например, “пушистиками”) не очень высокий. Однако после жёстких ограничений на продажу непищевого спирта у нас уменьшились случаи отравлений алкоголем», — рассказала она. Так что почти наверняка представители здравоохранения будут выступать за ужесточение контроля за продажами спиртосодержащих веществ.

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