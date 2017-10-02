В Хабаровске практически достроили храм Александра Невского

В дальневосточной столице строители практически завершили возведение храма Александра Невского, который воссоздавали на месте сгоревшего строения. Рабочим осталось утеплить барабан, установить перила на балконе для хоров и лестнице, ведущей к звоннице, подключить отопление, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Внешний облик храма практически завершён: специалисту установили купола, кресты и колокола, сделали кровлю, вставили окна. До наступления морозов строители и настоятель храма надеются завершить подключение отопления, чтобы проверить удерживают ли отделочные материалы тепло внутри здания и в барабане, протестировать, справится ли с нагрузками местная котельная.

Внутри строители оштукатурили стены, заделали их в местах, где установят батареи. После подключения тепла рабочие продолжат отделку. Самым кропотливым и продолжительным оказался процесс создания иконостаса. На эти цели уйдёт год-полтора. Вложения также будут существенными — настоятель храма сравнивает их с затратами на отделочные работы.

«Не можем пока определиться с идеей. Хотим, чтобы иконостас вписался в облик храма, который уже начинает складываться. Попросили помочь Владимира Евтушенко, он в 90-х годах один из первых в Хабаровском крае начал заниматься иконописью. С его помощью создали иконостас в Иннокентьевском и в Данило-Московском храмах. Пообещал помочь, поймать образ, который бы гармонировал с окружающим пространством», — рассказал корреспонденту агентства настоятель храма Александра Невского иерей Василий Диденко.

Отсутствие иконостаса не мешает принимать прихожан. Сейчас ранние богослужения проводят в храме Александра Невского, а поздние — в Данило-Московском. Сборы пожертвований на воссоздание храма не прекращаются, поскольку строителям предстоит выполнить большой объём работ.

Агентство писало, что прошлый храм Александра Невского сгорел в апреле 2014 года. Деревянное здание вспыхнуло ранним утром, с огнём в течение почти двух часов боролись 14 пожарных расчётов, но церковь спасти не удалось. Прихожане сами очищали пепелище и на общем собрании решили, что нужно возвести новый храм, но сделать его каменным.

Меньше чем за месяц архитектор Анатолий Редькин создал проект нового здания. Он выбрал два вида кирпичей: песочного и шоколадного цветов, а также убрал деревянные строения иконной лавки и трапезной, поднял здание на метр, по сравнению со старым. Дощатый забор заменили кованой оградой. В мае 2015 года мэр дальневосточной столицы Александр Соколов и митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий заложили фундамент храма.