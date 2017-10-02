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09:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Заморозки до −11°С обещают синоптики Приморью

Гребень антициклона принесет в край холодную воздушную массу.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 77% 769 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 октября, PrimaMedia.

Гребень антициклона принесет сегодня в Приморье холодную воздушную массу. Температура понизится на 4−6 градусов относительно вчерашнего дня, до +11…+18°С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.

Ночью в антициклональном поле и при отсутствии облаков похолодает до +1…-6°С, в горных районах воздух остынет до -11°С, на южном побережье будет теплее, +2…+7°С. Во вторник, 3 октября, днем ожидается +5…+15 °С.

Во Владивостоке сегодня воздух прогреется до +14…+16°С.

В ближайшие сутки сохранится погода без осадков. Температурный фон понизится на 2−4 градуса и составит +11…+13°С.

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