Заморозки до −11°С обещают синоптики Приморью
Гребень антициклона принесет в край холодную воздушную массу.
Гребень антициклона принесет в край холодную воздушную массу.
Владивосток, 2 октября, PrimaMedia.
Гребень антициклона принесет сегодня в Приморье холодную воздушную массу. Температура понизится на 4−6 градусов относительно вчерашнего дня, до +11…+18°С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.
Ночью в антициклональном поле и при отсутствии облаков похолодает до +1…-6°С, в горных районах воздух остынет до -11°С, на южном побережье будет теплее, +2…+7°С. Во вторник, 3 октября, днем ожидается +5…+15 °С.
Во Владивостоке сегодня воздух прогреется до +14…+16°С.
В ближайшие сутки сохранится погода без осадков. Температурный фон понизится на 2−4 градуса и составит +11…+13°С.