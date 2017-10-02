Заморозки до −11°С обещают синоптики Приморью

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 октября, PrimaMedia.

Гребень антициклона принесет сегодня в Приморье холодную воздушную массу. Температура понизится на 4−6 градусов относительно вчерашнего дня, до +11…+18°С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.

Ночью в антициклональном поле и при отсутствии облаков похолодает до +1…-6°С, в горных районах воздух остынет до -11°С, на южном побережье будет теплее, +2…+7°С. Во вторник, 3 октября, днем ожидается +5…+15 °С.

Во Владивостоке сегодня воздух прогреется до +14…+16°С.