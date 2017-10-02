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08:56 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцы пожаловались на непристойную рекламу рядом с гимназией

УФАС проводит опрос среди горожан.

Родители учеников челябинской гимназии пожаловались на рекламу клуба, которая показалась им непристойной, сообщают в пресс-службе челябинского УФАС.

Челябинцев возмутил баннер с изображением нескольких девушек, размещённый недалеко от учебного заведения. В своей жалобе родители гимназистов указали, что образы являются непристойными, и реклама может нанести вред нравственному развитию детей.

Чтобы выяснить мнение остальных горожан по поводу изображения, УФАС опубликовало на своём официальном сайте опрос. На данный момент в голосовании приняли участие 26 человек, 16 из них (57%) ответили, что женские образы в рекламе являются непристойными. Опрос продлится до 6 октября.

«После получения результатов антимонопольной службой будет принято решение о возбуждении/невозбуждении дела по признакам нарушения рекламного законодательства», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее дела о нарушении законодательства были возбуждены в отношении двух мужских спа-салонов, реклама которых показалась челябинцам непристойной.

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