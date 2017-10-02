Разрисованная омская остановка попала в ТОП самых необычных в мире
Канадский фотограф Кристофер Хервиг собрал в своей фотокниге снимки самых необычных советских остановок.
Канадский фотограф Кристофер Хервиг собрал в своей фотокниге снимки самых необычных советских остановок.
Фотограф 12 лет путешествовал по Советскому Союзу, и необычный дизайн автобусных остановок стал для него одним из самых ярких впечатлений.
Так, в Омской области фотохудожник обнаружил одну из самых запоминающихся остановок — в виде большой птицы, под крыльями которой могут спрятаться люди.
В книгу попали остановки не только России, но и Казахстана, Украины, Абхазии и других стран.