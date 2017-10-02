Разрисованная омская остановка попала в ТОП самых необычных в мире

Фотограф 12 лет путешествовал по Советскому Союзу, и необычный дизайн автобусных остановок стал для него одним из самых ярких впечатлений.

Так, в Омской области фотохудожник обнаружил одну из самых запоминающихся остановок — в виде большой птицы, под крыльями которой могут спрятаться люди.