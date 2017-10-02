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08:54 (мск), источник: СуперОмск

Разрисованная омская остановка попала в ТОП самых необычных в мире

Канадский фотограф Кристофер Хервиг собрал в своей фотокниге снимки самых необычных советских остановок.

Фотограф 12 лет путешествовал по Советскому Союзу, и необычный дизайн автобусных остановок стал для него одним из самых ярких впечатлений.

Так, в Омской области фотохудожник обнаружил одну из самых запоминающихся остановок — в виде большой птицы, под крыльями которой могут спрятаться люди.

Во время загрузки произошла ошибка.

В книгу попали остановки не только России, но и Казахстана, Украины, Абхазии и других стран.

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