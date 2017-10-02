Астрофизик из КФУ может стать лауреатом Нобелевской премии

Сообщается, что российский астрофизик номинирован за глубокий вклад в понимание Вселенной, в том числе ее происхождения, процессов образования галактик, аккреции дисков черных дыр и многие другие космологические явления.

Отмечается, что премию также могут получить исследователи из США и Голландии — Фаэдону Аворису, Полу МакЮэну и Корнелису Деккеру, которые внесли значительный вклад в исследования углеродных нанотрубок, графена, графеновых нанолент и их использования в электронике.

Имена первых лауреатов Нобелевской премии уже будут оглашены сегодня, 2 октября.

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