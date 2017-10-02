Из Воронежа откроются прямые рейсы в Таиланд
Воронежцы уже в этом году смогут воспользоваться прямыми рейсами в Таиланд — об этом сообщает
Воронежцы уже в этом году смогут воспользоваться прямыми рейсами в Таиланд — об этом сообщает
В настоящее время аэропорт уже получил разрешение на осуществление беспосадочных перелетов в
Прямые авиаперелеты в Таиланд будут доступны для воронежцев и жителей Черноземья всю зиму. Начало полетов в этом направлении запланировано на начало декабря.
Ранее сообщалось, что осенью из Воронежа открываются прямые рейсы в Дубай и Гоа. Первое направление будет доступно с 29 октября, второе — уже с 24.