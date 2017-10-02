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09:13 (мск), источник: 36on.ru

Из Воронежа откроются прямые рейсы в Таиланд

Воронежцы уже в этом году смогут воспользоваться прямыми рейсами в Таиланд — об этом сообщает пресс-служба воронежского аэропорта.

Источник: Reuters

В настоящее время аэропорт уже получил разрешение на осуществление беспосадочных перелетов в Юго-Восточную Азию на дальнемагистральных лайнерах Boeing 767. Какая авиакомпания будет осуществлять эти рейсы, станет известно немного позже — как поясняют в пресс-службе аэропорта, в настоящее время этот вопрос находится на стадии согласования.

Прямые авиаперелеты в Таиланд будут доступны для воронежцев и жителей Черноземья всю зиму. Начало полетов в этом направлении запланировано на начало декабря.

Ранее сообщалось, что осенью из Воронежа открываются прямые рейсы в Дубай и Гоа. Первое направление будет доступно с 29 октября, второе — уже с 24.

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