Из Воронежа откроются прямые рейсы в Таиланд

В настоящее время аэропорт уже получил разрешение на осуществление беспосадочных перелетов в Юго-Восточную Азию на дальнемагистральных лайнерах Boeing 767. Какая авиакомпания будет осуществлять эти рейсы, станет известно немного позже — как поясняют в пресс-службе аэропорта, в настоящее время этот вопрос находится на стадии согласования.