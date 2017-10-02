Красноярский суд обязал бизнесмена и клуб заплатить за увечья пятиклассницы

Красноярский краевой суд обязал заплатить 400 тысяч рублей компенсации морального вреда школьнице, получившей травму на ледяной горке. В декабре 2015 года компания пятиклассников после уроков отправилась на площадку ледового городка в деревне Дрокино Емельяновского района Красноярского края. Одна из девочек каталась на недостроенной ледяной горке и получила серьезную травму: отколовшийся кусок льда сломал ребенку два пальца на левой руке, также школьница лишилась фаланги одного пальца.