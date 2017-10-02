В Воронеже в конце рабочей недели потеплеет до +17 градусов

Источник: РИА "Новости"

Подробный прогноз погоды на рабочую неделю опубликовал Воронежский гидрометцентр. В понедельник, 2 октября, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный 6−11 м/сек. Температура от +8 до +10 градусов. Максимальная температура воздуха в этот день наблюдалась в 1999 году (+22,2 градуса), минимальная — в 1971 году (-2,7 градуса).

Во вторник, 3 октября, также будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 5−10 м/сек. Температура ночью до +4, днем до +10 градусов.

В ночь на среду, 4 октября, будет от -1 до +1 градуса. Ветер южный 2−7 м/сек. Днем воздух прогреется до +12 градусов, южный ветер усилится до 5−10 м/сек. Осадков не прогнозируется.

Дождь днем ожидается в четверг, 5 октября. Температура воздуха при этом поднимется до +12 градусов, ветер юго-западный 5−10 м/сек. Накануне ночью будет около +6 градусов, скорость юго-западного ветра достигнет лишь 2−7 м/сек.