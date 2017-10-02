Управделами президента РФ «сорвало» допрос по делу о растрате 1 млрд рублей в Приморье
Пострадавшая сторона вновь промолчала о своем желании заслушать Олега Шишова по делу Андрея Поплавского.
Пострадавшая сторона вновь промолчала о своем желании заслушать Олега Шишова по делу Андрея Поплавского.
Владивосток, 2 октября, PrimaMedia.
Допросить по делу о растрате 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума вышедшего по УДО
По версии следствия, Поплавский при пособничестве Шишова и генерального директора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко (ныне покойного) растратил денежные средства на сумму более 1 млрд рублей, выделенные на строительство Приморского океанариума. Кроме того, Поплавский получил коммерческий подкуп от Косяченко и Шишова в сумме более 145 млн рублей за приемку выполняемых генеральными подрядчиками работ по строительству НОК «Приморский океанариум», их оплату, а также дальнейшее финансирование
Шишов был осужден к лишению свободы за пособничество в растрате и весной этого года уже вышел на свободу по УДО. Поплавский вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признает.
В заседании был объявлен 10-минутный перерыв, после которого выяснилось, что сведений о том, был ли уведомлен потерпевший должным образом о проведении заседания и изъявлял ли желание принять участие в допросе свидетеля, нет.
Потому заседание было отложено, допрос Шишова перенесли на 9 октября.
Напомним, управление делами президента РФ ранее подало исковое заявление о взыскании с