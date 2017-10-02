Управделами президента РФ «сорвало» допрос по делу о растрате 1 млрд рублей в Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 октября, PrimaMedia.

Допросить по делу о растрате 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума вышедшего по УДО экс-главу НПО «Мостовик» Олега Шишова вновь не удалось. На сей раз причиной стало отсутствие сведений об уведомлении о заседании потерпевшей стороны — представителя управления делами президента РФ, передает корр. ИА PrimaMedia из зала суда.

По версии следствия, Поплавский при пособничестве Шишова и генерального директора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко (ныне покойного) растратил денежные средства на сумму более 1 млрд рублей, выделенные на строительство Приморского океанариума. Кроме того, Поплавский получил коммерческий подкуп от Косяченко и Шишова в сумме более 145 млн рублей за приемку выполняемых генеральными подрядчиками работ по строительству НОК «Приморский океанариум», их оплату, а также дальнейшее финансирование строительно-монтажных работ.

Шишов был осужден к лишению свободы за пособничество в растрате и весной этого года уже вышел на свободу по УДО. Поплавский вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признает.

В заседании был объявлен 10-минутный перерыв, после которого выяснилось, что сведений о том, был ли уведомлен потерпевший должным образом о проведении заседания и изъявлял ли желание принять участие в допросе свидетеля, нет.

Потому заседание было отложено, допрос Шишова перенесли на 9 октября.