Омский дворец культуры креативно ищет дворника

Во дворце культуры Кировского округа решили креативно найти нового дворника. Для этого объявление о вакансии разместили на электронном табло, которое установлено над главным входом в здание. Теперь все обитатели улицы Бетховена, а также посетители дворца культуры и администрации Кировского округа видят сообщение о поиске дворника.