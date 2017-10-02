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14:15 (мск), источник: СуперОмск

Омский дворец культуры креативно ищет дворника

Дворец культуры Кировского округа всеми доступными способами ищет нового сотрудника.

Во дворце культуры Кировского округа решили креативно найти нового дворника. Для этого объявление о вакансии разместили на электронном табло, которое установлено над главным входом в здание. Теперь все обитатели улицы Бетховена, а также посетители дворца культуры и администрации Кировского округа видят сообщение о поиске дворника.

Видимо, поиск нового сотрудника закончился успешно, поскольку на сайте учреждения культуры в разделе вакансий дворник больше не значится. Там ищут звукорежиссера и постановщика массовых праздников.

Как ранее сообщал «СуперОмск», дворец культуры Кировского округа открылся летом 2016 года после масштабной реконструкции.

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