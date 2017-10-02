Омский дворец культуры креативно ищет дворника
Дворец культуры Кировского округа всеми доступными способами ищет нового сотрудника.
Дворец культуры Кировского округа всеми доступными способами ищет нового сотрудника.
Во дворце культуры Кировского округа решили креативно найти нового дворника. Для этого объявление о вакансии разместили на электронном табло, которое установлено над главным входом в здание. Теперь все обитатели улицы Бетховена, а также посетители дворца культуры и администрации Кировского округа видят сообщение о поиске дворника.
Видимо, поиск нового сотрудника закончился успешно, поскольку на сайте учреждения культуры в разделе вакансий дворник больше не значится. Там ищут звукорежиссера и постановщика массовых праздников.
Как ранее сообщал «СуперОмск», дворец культуры Кировского округа открылся летом 2016 года после масштабной реконструкции.