Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Любовь к соленому объяснили научно
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Массовая драка произошла в Одессе из-за Саакашвили
«У меня неудачи не будет»: Трамп о решении решить проблему КНДР
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
СМИ: электромагнитные бомбы РФ превращают технику в металлолом
Зрители 1 канала просят снять с эфира Меньшову
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Вера Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Названы города РФ с самой доступной арендой жилья
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10:27 (мск), источник: ИА REGNUM

Массовым митинг против застройки поймы реки Царица не получился

В Волгограде акцию протеста против застройки поймы реки Царица поддержали лишь единицы жителей областного центра.

1 октября напротив здания «Царицынской оперы» в Краснооктябрьском районе Волгограда собрались от силы человек 20. Причем половина из них — это организаторы и журналисты, передаёт ИА REGNUM.

Экологический митинг был согласован с властями и должен был продлиться как минимум четыре часа, однако в его ход вмешалась погода и севший мегафон. Свернуться было решено менее чем через час. Активисты, задолго до самого мероприятия призывавшие горожан принять участие в акции, выступили за запрет на застройку поймы реки Царицы и создание на этом месте «природного парка и особо охраняемой природной территории».

Как заявил в своём выступлении организатор митинга — руководитель общественного движения «РОД» «Закон и право — общество и власть» Александр Малякин, активисты намерены продолжать свою борьбу до победного конца. Собравшимся предложили подписать резолюцию за сохранение естественного природного парка поймы, и выразить таким образом свой протест одобренному на общественных слушаниях 11 сентября проекту застройки поймы гостиницами, стоянками, аквапарком и зонами отдыха.

Организатор митинга на своей странице в Facebook адресовал всем немногочисленным собравшимся свою благодарность за поддержку, там же в соцсети отметив, что можно этим не ограничиться присутствием и оказать финансовую поддержку. На что пойдут собранные деньги, не уточняется.

Отметим, что многие волгоградцы отнеслись к состоявшемуся событию с иронией. Большинство комментариев содержат скорее негативную оценку проведённой акции и самим действиям ее организаторов.

«Ну вот это явно тупая провокация. Скоро уже найдутся идиоты, которые будут выступать против превращения свалки в парк, ибо какой то кретин увидит, что через век там должно появиться кристально чистое озеро (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM)», — возмущается один из пользователей группы «Жесть Волгограда».

«Сборище тех, кому нечем заняться. На кой черт там заросший пустырь, который никому не нужен? Пусть на кухне у себя митингуют, если делать нечего (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM)», — негодует другой горожанин.

«Митинг, держите меня семеро. Самим не смешно? Против чего митингуют? Против благоустройства запущенного оврага? Это деградация называется», — прокомментировал третий.

А вот тех, кто поддерживает сохранение поймы реки Царица, оказалось мало. В их числе архитектор, государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, заместитель председателя Совета Волгоградского регионального отделения ВОО ВООПИиК Галина Шипилова.

«А я рада каждому человеку, который пришёл. Значит у города есть надежда. Пришла женщина, которая пережила Сталинградскую битву, очень переживает, поставила подпись под обращением. В городе есть еще нормальные люди, не все уехали, вымерли или деградировали», — отметила Галина Шипилова.

Архитектор уже долго время пытается привлечь внимание к проблеме застройки поймы. Галина Шипилова указывала на то, что ее многочисленные важные замечания по застройке никто услышать не пожелал, не то, чтобы принять их во внимание. В частности, упоминала архитектор и объект культурного наследия, находящихся сегодня в пойме, — блиндаж-штольню, в котором располагался штаб командующего Сталинградским фронтом генерала армии Андрея Еременко в 1942 году. Причём в одобренном на слушаниях проекте по застройке поймы судьба этого объекта остается неопределенной.

Собирать подписи под резолюцией, которая будет передана губернатору Андрею Бочарову, президенту РФ Владимиру Путину, председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и его заместителям Дмитрию Рогозину и Александру Хлопонину, активисты намерены ещё неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о застройки поймы реки Царица на общественные обсуждения выносился дважды. В первый раз в июле 2017 года с перевесом в один голос горожане отказались поддержать предложенный властями и застройщиками проект, согласно которому на этой территории будут построены три гостиницы, аквапарк на 750 мест и дельфинарией. Всю территорию планируется разделить на три зоны: культурную с музеем истории России, зону тихого отдыха и зону развлечений, где также обустроят детский парк и дендрарий, прогулочные зоны. Однако уже в сентябре на повторных слушаниях решение было принято в пользу застройки.587 присутствующих проголосовали за проект, 193 — против. При этом, как утверждают общественники, принять нужное для властей и застройщиков решение позволил административный ресурс (чиновников администрации и учителей привозили на слушаниях на автобусах).

Добавим, что публичные слушания в скором времени могут и вовсе перестать быть инструментом общественного мнения и способом для населения высказать свою точку зрения по застройке территорий.

На прошедшей неделе Госдума РФ в первом чтении приняла правительственный законопроект, отменяющий проведение публичных слушаний в сфере градостроительства. Вместо слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности предполагается введение процедуры общественного обсуждения, в том числе с использованием интернета. По мнению экспертов, это «ещё больше сужает и без того небольшие возможности для противостояния граждан нежелательной застройке и другим сомнительным проектам. В этих условиях общественности придется искать новые способы противодействия, что, скорее всего, выльется в массовые протестные акции».

«Виртуальное обсуждение не изменит обстановку по застройке зеленых зон, охранных зон и территорий памятников архитектуры, достопримечательных мест. Фальсификацию голосования можно устроить и виртуально. Главная проблема — это региональные власти и местные думы, которые принимают решения, если у них нет цели сохранения таких территорий, истории и экологии города, общественным организациям и отдельным гражданским активистам трудно справится. Благоустройство города, содержание парков и памятников в порядке — это задача государственных учреждений, а не граждан, их волеизъявление граждан узнать можно только когда честно устроен опрос», — считает архитектор, государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Галина Шипилова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сокращение площади арктического льда: что беспокоит Запад
Каталония начала готовиться к отделению от Испании
Подозреваемого в стрельбе в Лас-Вегасе нейтрализовали
ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки в Крыму
Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама не признают вину на суде
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Вернется ли к жизни испанский вокзал-призрак
Спорт
«Барселона» и сборная Испании под угрозой из-за референдума Каталонский клуб провел воскресный домашний матч с «Лас-Пальмасом» без зрителей, а сборная Испании рискует остаться без чемпионата мира 2018 года
Авто
Первый тест универсала Lada Vesta: SW против «Кросса» Семейство «Весты» одновременно приросло универсалом SW и «внедорожной» версией Cross. Какая Lada лучше?
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за "Моей улицы"
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь