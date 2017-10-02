Массовым митинг против застройки поймы реки Царица не получился
В Волгограде акцию протеста против застройки поймы реки Царица поддержали лишь единицы жителей областного центра.
В Волгограде акцию протеста против застройки поймы реки Царица поддержали лишь единицы жителей областного центра.
1 октября напротив здания «Царицынской оперы» в Краснооктябрьском районе Волгограда собрались от силы человек 20. Причем половина из них — это организаторы и журналисты, передаёт ИА REGNUM.
Экологический митинг был согласован с властями и должен был продлиться как минимум четыре часа, однако в его ход вмешалась погода и севший мегафон. Свернуться было решено менее чем через час. Активисты, задолго до самого мероприятия призывавшие горожан принять участие в акции, выступили за запрет на застройку поймы реки Царицы и создание на этом месте «природного парка и особо охраняемой природной территории».
Как заявил в своём выступлении организатор митинга — руководитель общественного движения «РОД» «Закон и право — общество и власть» Александр Малякин, активисты намерены продолжать свою борьбу до победного конца. Собравшимся предложили подписать резолюцию за сохранение естественного природного парка поймы, и выразить таким образом свой протест одобренному на общественных слушаниях 11 сентября проекту застройки поймы гостиницами, стоянками, аквапарком и зонами отдыха.
Организатор митинга на своей странице в Facebook адресовал всем немногочисленным собравшимся свою благодарность за поддержку, там же в соцсети отметив, что можно этим не ограничиться присутствием и оказать финансовую поддержку. На что пойдут собранные деньги, не уточняется.
«Ну вот это явно тупая провокация. Скоро уже найдутся идиоты, которые будут выступать против превращения свалки в парк, ибо какой то кретин увидит, что через век там должно появиться кристально чистое озеро (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM)», — возмущается один из пользователей группы «Жесть Волгограда».
«Сборище тех, кому нечем заняться. На кой черт там заросший пустырь, который никому не нужен? Пусть на кухне у себя митингуют, если делать нечего (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM)», — негодует другой горожанин.
«Митинг, держите меня семеро. Самим не смешно? Против чего митингуют? Против благоустройства запущенного оврага? Это деградация называется», — прокомментировал третий.
А вот тех, кто поддерживает сохранение поймы реки Царица, оказалось мало. В их числе архитектор, государственный эксперт по проведению государственной
«А я рада каждому человеку, который пришёл. Значит у города есть надежда. Пришла женщина, которая пережила Сталинградскую битву, очень переживает, поставила подпись под обращением. В городе есть еще нормальные люди, не все уехали, вымерли или деградировали», — отметила Галина Шипилова.
Архитектор уже долго время пытается привлечь внимание к проблеме застройки поймы. Галина Шипилова указывала на то, что ее многочисленные важные замечания по застройке никто услышать не пожелал, не то, чтобы принять их во внимание. В частности, упоминала архитектор и объект культурного наследия, находящихся сегодня в пойме, —
Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о застройки поймы реки Царица на общественные обсуждения выносился дважды. В первый раз в июле 2017 года с перевесом в один голос горожане отказались поддержать предложенный властями и застройщиками проект, согласно которому на этой территории будут построены три гостиницы, аквапарк на 750 мест и дельфинарией. Всю территорию планируется разделить на три зоны: культурную с музеем истории России, зону тихого отдыха и зону развлечений, где также обустроят детский парк и дендрарий, прогулочные зоны. Однако уже в сентябре на повторных слушаниях решение было принято в пользу застройки.587 присутствующих проголосовали за проект, 193 — против. При этом, как утверждают общественники, принять нужное для властей и застройщиков решение позволил административный ресурс (чиновников администрации и учителей привозили на слушаниях на автобусах).
Добавим, что публичные слушания в скором времени могут и вовсе перестать быть инструментом общественного мнения и способом для населения высказать свою точку зрения по застройке территорий.
На прошедшей неделе Госдума РФ в первом чтении приняла правительственный законопроект, отменяющий проведение публичных слушаний в сфере градостроительства. Вместо слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности предполагается введение процедуры общественного обсуждения, в том числе с использованием интернета. По мнению экспертов, это «ещё больше сужает и без того небольшие возможности для противостояния граждан нежелательной застройке и другим сомнительным проектам. В этих условиях общественности придется искать новые способы противодействия, что, скорее всего, выльется в массовые протестные акции».
«Виртуальное обсуждение не изменит обстановку по застройке зеленых зон, охранных зон и территорий памятников архитектуры, достопримечательных мест. Фальсификацию голосования можно устроить и виртуально. Главная проблема — это региональные власти и местные думы, которые принимают решения, если у них нет цели сохранения таких территорий, истории и экологии города, общественным организациям и отдельным гражданским активистам трудно справится. Благоустройство города, содержание парков и памятников в порядке — это задача государственных учреждений, а не граждан, их волеизъявление граждан узнать можно только когда честно устроен опрос», — считает архитектор, государственный эксперт по проведению государственной