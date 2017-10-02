На дне Куршского залива обнаружили остатки древней лодки
На дне Куршского залива обнаружили остатки настоящей лодки куренас. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина.
На дне Куршского залива обнаружили остатки настоящей лодки куренас. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина.
— На берегу Куршского залива, где
По его словам, после транспортировки на территорию музея косы предстоит консервация и реставрация объекта. Дно и некоторые детали лодки хорошо сохранились. Специалисты считают, что это связано с тем, что куренасы изготавливали из прочного и долговечного дуба. «Надеюсь, что в будущем мы сможем показать находку в нашем музее», — отметил Калина.