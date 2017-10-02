На дне Куршского залива обнаружили остатки древней лодки

— На берегу Куршского залива, где когда-то у немцев был рыбацкий посёлок, со временем погребённый песчаной дюной, недавно были найдены остатки настоящего куренаса. Как раз на таких плоскодонках выходили рыбачить курши. Длина лодок достигала 14 метров, осадка — около 40 сантиметров. Это большая удача обнаружить подобный артефакт, сотрудники нацпарка провели кропотливую работу, извлекая из песка 11-метровый куренас, — рассказал Калина.

По его словам, после транспортировки на территорию музея косы предстоит консервация и реставрация объекта. Дно и некоторые детали лодки хорошо сохранились. Специалисты считают, что это связано с тем, что куренасы изготавливали из прочного и долговечного дуба. «Надеюсь, что в будущем мы сможем показать находку в нашем музее», — отметил Калина.