Названа лучшая замена сексу

Отмечается, что совершающих покупки людей можно разделить на две категории. К первой относятся «вдохновленные покупатели», которые стараются покупать вещи, подчеркивающие их индивидуальность. Вторую группу составляют люди, которые ходят в магазины только для того, чтобы соответствовать окружению и следовать моде.