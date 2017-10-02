Названа лучшая замена сексу
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ученые выяснили, что шопинг может приносить большее удовольствие, чем секс, пишет New York Post со ссылкой на исследования компании по разработке
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ученые выяснили, что шопинг может приносить большее удовольствие, чем секс, пишет New York Post со ссылкой на исследования компании по разработке
Отмечается, что совершающих покупки людей можно разделить на две категории. К первой относятся «вдохновленные покупатели», которые стараются покупать вещи, подчеркивающие их индивидуальность. Вторую группу составляют люди, которые ходят в магазины только для того, чтобы соответствовать окружению и следовать моде.
При этом на вторую категорию поход за покупками производит обратный эффект, вызывая только умственное утомление и физическую усталость.