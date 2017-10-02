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09:46 (мск), источник: РИА Новости

Названа лучшая замена сексу

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ученые выяснили, что шопинг может приносить большее удовольствие, чем секс, пишет New York Post со ссылкой на исследования компании по разработке нейро-компьютерных интерфейсов MyndPlay.

Источник: Reuters

Отмечается, что совершающих покупки людей можно разделить на две категории. К первой относятся «вдохновленные покупатели», которые стараются покупать вещи, подчеркивающие их индивидуальность. Вторую группу составляют люди, которые ходят в магазины только для того, чтобы соответствовать окружению и следовать моде.

Исследователи проанализировали мозговые гамма-ритмы испытуемых и обнаружили, что 84% покупателей первой группы получают во время шоппинга большее удовлетворение, чем во время секса или победы в соревнованиях.

При этом на вторую категорию поход за покупками производит обратный эффект, вызывая только умственное утомление и физическую усталость.

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Во время загрузки произошла ошибка.
16 сентября© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Александр Никифоров
Рожденный ползать летать не может
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