Мокрый снег пройдет в Иркутской области 3 октября
Снежно будет не во всех районах.
Снежно будет не во всех районах.
Осадки ожидаются в Приангарье 3 октября.
По прогнозам Гидрометцентра, завтра местами по региону пройдет мокрый снег. В южных, центральных и верхнеленских районах будет без осадков. Ветер подует с порывами до 13 м/с.
Ночью столбик термометра опустится до +1, -4 градусов, при прояснении до -9 градусов. Днем воздух прогреется до +8, +13 градусов, местами в северных районах до +2, +7 градусов.