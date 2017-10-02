Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Любовь к соленому объяснили научно
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
В Минэнерго назвали причины крупных аварий в энергетике
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Вера Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
10:57 (мск), источник: АиФ Иркутск

Мокрый снег пройдет в Иркутской области 3 октября

Снежно будет не во всех районах.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 82% 769 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Агентство «Москва»

Осадки ожидаются в Приангарье 3 октября.

По прогнозам Гидрометцентра, завтра местами по региону пройдет мокрый снег. В южных, центральных и верхнеленских районах будет без осадков. Ветер подует с порывами до 13 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +1, -4 градусов, при прояснении до -9 градусов. Днем воздух прогреется до +8, +13 градусов, местами в северных районах до +2, +7 градусов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Родилась в рубашке. Девушка выжила после падения с 15-го этажа
Каталония начала готовиться к отделению от Испании
Подозреваемого в стрельбе в Лас-Вегасе нейтрализовали
ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки в Крыму
Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама не признают вину на суде
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Референдум о независимости Каталонии в фотографиях
Спорт
«Барселона» и сборная Испании под угрозой из-за референдума Каталонский клуб провел воскресный домашний матч с «Лас-Пальмасом» без зрителей, а сборная Испании рискует остаться без чемпионата мира 2018 года
Авто
Первый тест универсала Lada Vesta: SW против «Кросса» Семейство «Весты» одновременно приросло универсалом SW и «внедорожной» версией Cross. Какая Lada лучше?
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь