Названы основные причины хронического недосыпа жителей России

Источник: Reuters

Читайте также Почему зевота так заразительна? Британские ученые объясняют

Основной причиной стал досуг (просмотр телепередач, чтение книг, встречи с друзьями), который в будни затягивается далеко за полночь.

Из-за этого 37% людей не высыпаются примерно в течение 3,7 рабочих дней в неделю.

Второе место в списке причин недосыпа заняли переработки. Как выяснили специалисты, из-за них недосыпают 30% участников исследования. На третьем месте у 23% респондентов находятся проблемы со здоровьем. 15% опрошенных мешают спать дети, а 4% не высыпаются из-за храпящего рядом супруга.