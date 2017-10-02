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10:12 (мск), источник: Газета.Ру

Названы основные причины хронического недосыпа жителей России

В ходе исследования, проведенного аналитическим центром Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), специалисты выявили и перечислили главные причины недосыпа россиян, передает ФБА «Экономика сегодня».

Источник: Reuters
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Основной причиной стал досуг (просмотр телепередач, чтение книг, встречи с друзьями), который в будни затягивается далеко за полночь.

Из-за этого 37% людей не высыпаются примерно в течение 3,7 рабочих дней в неделю.

Второе место в списке причин недосыпа заняли переработки. Как выяснили специалисты, из-за них недосыпают 30% участников исследования. На третьем месте у 23% респондентов находятся проблемы со здоровьем. 15% опрошенных мешают спать дети, а 4% не высыпаются из-за храпящего рядом супруга.

Исследование показало, что 51% работающих россиян не высыпаются в будни. Кроме того, те, кто жалуются на недостаток сна, оценили свою работоспособность на 80%.

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Во время загрузки произошла ошибка.
26 мая© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
roman naumov
Одному мне кажется что 8-ми часовой рабочий день всё таки главная причина недосыпа, так в примеру в москве 2 часа до работы и после работы 2 часа, и того 12...
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