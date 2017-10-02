III Байкальский питчинг молодых кинематографистов состоится в Иркутске
Идеи будущих фильмов представят на мероприятии.
Идеи будущих фильмов представят на мероприятии.
III Байкальский питчинг молодых кинематографистов состоится в рамках XVI Байкальского Международного фестиваля документальных и
Почетное четвертое место Иркутской области в ТОПе регионов во многом является заслугой Байкальского питчинга. В этом году произошло включение мероприятия в систему федеральных питчингов дебютантов, регулярно проводимых молодежным центром Союза кинематографистов.
«В экспертный совет питчинга войдут: директор Иркутского областного кинофонда Ольга Аксаментова, председатель Иркутского областного отделения Союза кинематографистов России Ольга Бельская, директор иркутского филиала ВГИК им. С. А. Герасимова Елена Огородникова, исполнительный директор молодежного центра Союза кинематографистов РФ Дмитрий Якунин, кинопродюсер Алексей Петрухин, менеджер по развитию компании Canon в России Евгений Субочев, продюсер Владислав Пастернак», — отметили в
По предварительной версии 3 октября пройдет тренинг с участниками питчинга. На следующий день состоится показ фильма «Училка» и творческая встреча с Алексеем Петрухиным. 5 октября — питчинг,
Окончательная сетка мероприятий III Байкальского питчинга еще формируется.
Справка: Питчинг — презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект.