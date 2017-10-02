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10:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

III Байкальский питчинг молодых кинематографистов состоится в Иркутске

Идеи будущих фильмов представят на мероприятии.

Источник: IrkutskMedia.ru

III Байкальский питчинг молодых кинематографистов состоится в рамках XVI Байкальского Международного фестиваля документальных и научно-популярных фильмов «Человек и природа» им. В. Г. Распутина в Иркутске 5 октября. На мероприятии представят идеи будущих фильмов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на организаторов.

Почетное четвертое место Иркутской области в ТОПе регионов во многом является заслугой Байкальского питчинга. В этом году произошло включение мероприятия в систему федеральных питчингов дебютантов, регулярно проводимых молодежным центром Союза кинематографистов.

«В экспертный совет питчинга войдут: директор Иркутского областного кинофонда Ольга Аксаментова, председатель Иркутского областного отделения Союза кинематографистов России Ольга Бельская, директор иркутского филиала ВГИК им. С. А. Герасимова Елена Огородникова, исполнительный директор молодежного центра Союза кинематографистов РФ Дмитрий Якунин, кинопродюсер Алексей Петрухин, менеджер по развитию компании Canon в России Евгений Субочев, продюсер Владислав Пастернак», — отметили в пресс-службе.

По предварительной версии 3 октября пройдет тренинг с участниками питчинга. На следующий день состоится показ фильма «Училка» и творческая встреча с Алексеем Петрухиным. 5 октября — питчинг, мастер-класс и презентация молодежного центра, презентация Canon. 6 октября состоится показ фильма «Цензор» и мастер-классс Владиславом Пастернаком. 07 октября — Publictalk с Екатериной Рыбаковой.

Окончательная сетка мероприятий III Байкальского питчинга еще формируется.

Справка: Питчинг — презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект.

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