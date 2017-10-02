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10:39 (мск), источник: Zakon.kz

#Зың — новая вирусная композиция настигла акима Шымкента

В интернете резко набирает популярность песня неизвестного автора под название «Зың, зың».

Источник: Zakon.kz

За последние два дня казахстанцев буквально «накрыла» новая песня «Шымкенттің қыздары» или «Зың, зың».

Композиция становится «вирусной». Пользователи социальных сетей выкладывают свои видео — пародии на полюбивший трек — и делают музыку еще более известной.

Так произошло и с видео подборкой, размещенной в Instagram-паблике smotra_shymkent. Под песню «Зың, зың» создали клип из фотографий акима Шемкента Абдрахимова Габидуллы Рахматуллаевича. В нем авторы попытались таким образом выразить свою любовь к градоначальнику.

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Вскоре после появившегося видео акиму Шымкента празднично подарили велосипед.

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Предлагаем посмотреть и другие пародии на вирусную музыкальную композицию «Зың, зың».

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