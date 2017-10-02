#Зың — новая вирусная композиция настигла акима Шымкента
В интернете резко набирает популярность песня неизвестного автора под название «Зың, зың».
В интернете резко набирает популярность песня неизвестного автора под название «Зың, зың».
За последние два дня казахстанцев буквально «накрыла» новая песня «Шымкенттің қыздары» или «Зың, зың».
Композиция становится «вирусной». Пользователи социальных сетей выкладывают свои видео — пародии на полюбивший трек — и делают музыку еще более известной.
Так произошло и с видео подборкой, размещенной в
Вскоре после появившегося видео акиму Шымкента празднично подарили велосипед.
Предлагаем посмотреть и другие пародии на вирусную музыкальную композицию «Зың, зың».