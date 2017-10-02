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10:26 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Автобусы трех новых маршрутов вышли на линию сегодня в Нижнем Новгороде

Еще три новых коммерческих маршрута приступили к работе в столице Приволжья.

Источник: РИА "Новости"

Компания, победившая в третьем из состоявшихся конкурсов на осуществление пассажирских перевозок, должна выпустить по 15 автобусов на каждую линию. Это маршруты № 74 «Улица Долгополова — микрорайон Верхние Печеры», № 82 «Автовокзал Щербинки — улица Усилова», № 91 «Поселок Черепичный — улица Долгополова».

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