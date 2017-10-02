Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Власти ДНР заявили о запуске национализированного завода «Мечела»
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
Вера Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Стали известны стартовые площадки по реновации
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10:38 (мск), источник: Lenta.Ru

В Москву привезут лучших поваров мира

В Москве на ВДНХ пройдет фестиваль Discover Russian Cuisine. Как сообщается в пресс-релизе организаторов, на мероприятие, которое пройдет с 4 по 6 октября, приедут лучшие повара мира.

Источник: AP 2017

Среди приглашенных гостей обладатель двух мишленовских звезд Янник ван Айкен (Бельгия) и обладатель звезды Мишлен Паскаль Осиньяк (Великобритания).

Читайте также
Как выглядит «инновационный» «Ашан» у Кремля

Также в фестивале примут участие победитель международного конкурса Taste of the World 2016 Андре Герритс из Амстердама, лучший молодой шеф-повар России 2016 года Станислав Песоцкий и другие.

На фестивале шеф-повара проведут для всех желающих мастер-классы, на которых обещают раскрыть профессиональные секреты.

Отмечается, что они будут готовить национальные блюда из российских продуктов.

Также на мероприятии будет работать chef`s table (шефские столы), на каждый из которых смогут попасть лишь 10 человек, и гастромаркет, где можно будет приобрести различные продукты и напитки российского производства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
Каталония начала готовиться к отделению от Испании
Подозреваемого в стрельбе в Лас-Вегасе нейтрализовали
ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки в Крыму
Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама не признают вину на суде
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Вернется ли к жизни испанский вокзал-призрак
Спорт
«Барселона» и сборная Испании под угрозой из-за референдума Каталонский клуб провел воскресный домашний матч с «Лас-Пальмасом» без зрителей, а сборная Испании рискует остаться без чемпионата мира 2018 года
Авто
Первый тест универсала Lada Vesta: SW против «Кросса» Семейство «Весты» одновременно приросло универсалом SW и «внедорожной» версией Cross. Какая Lada лучше?
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь