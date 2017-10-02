В Москву привезут лучших поваров мира

Источник: AP 2017

Среди приглашенных гостей обладатель двух мишленовских звезд Янник ван Айкен (Бельгия) и обладатель звезды Мишлен Паскаль Осиньяк (Великобритания).

Также в фестивале примут участие победитель международного конкурса Taste of the World 2016 Андре Герритс из Амстердама, лучший молодой шеф-повар России 2016 года Станислав Песоцкий и другие.

На фестивале шеф-повара проведут для всех желающих мастер-классы, на которых обещают раскрыть профессиональные секреты.

Отмечается, что они будут готовить национальные блюда из российских продуктов.