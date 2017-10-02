В Москву привезут лучших поваров мира
В Москве на ВДНХ пройдет фестиваль Discover Russian Cuisine. Как сообщается в
В Москве на ВДНХ пройдет фестиваль Discover Russian Cuisine. Как сообщается в
Среди приглашенных гостей обладатель двух мишленовских звезд Янник ван Айкен (Бельгия) и обладатель звезды Мишлен Паскаль Осиньяк (Великобритания).
Также в фестивале примут участие победитель международного конкурса Taste of the World 2016 Андре Герритс из Амстердама, лучший молодой
Отмечается, что они будут готовить национальные блюда из российских продуктов.
Также на мероприятии будет работать chef`s table (шефские столы), на каждый из которых смогут попасть лишь 10 человек, и гастромаркет, где можно будет приобрести различные продукты и напитки российского производства.