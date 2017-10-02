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10:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Узнать, как характер связан с почерком, смогут жители Владивостока

В среду, 4 октября, во Владивостоке состоится лекция «Почерк и графология», об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

По словам организаторов, пришедшие узнают, можно ли определить характер, уровень интеллекта и заболевания, изучив несколько строчек рукописного текста, где применяется графология в современном мире, как с помощью графанализа определить эмоциональное состояние человека и не только.

Лекцию прочтёт графолог Николай Токарик. В ходе лекции присутствующие вместе проанализируют почерки правителей, ученых, актёров, писателей и современных политиков.

Мероприятие состоится в 19.00 в муниципальной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55).

Ирина Петрова.

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