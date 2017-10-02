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10:28 (мск), источник: Nakanune.ru

Ректор УрГАУ стала вице-президентом Российской академии наук

Ректор Уральского аграрного госуниверситета, академик РАН Ирина Донник избрана вице-президентом Российской академии наук. За Донник отдали 90% голосов.

«Мое избрание в президиум Российской академии наук — это подтверждение высокого статуса аграрной науки. Перед нами стоят сегодня серьезные задачи, такие как обеспечение продовольственной безопасности страны и развитие инновационных технологий. Я верю, что Академия наук — главная консолидирующая сила в стране — поможет достигнуть высоких результатов при решении поставленных задач, — сообщила Донник, слова которой привели Накануне.RU в УрГАУ.

Выбранная команда во главе с президентом РАН Александром Сергеевым, который был избран главой Академии с 70% голосов, будет трудиться ближайшие пять лет.

Первое официальное заседание, когда члены президиума обсудят распределение обязанностей, состоится 10 октября.

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