Ректор УрГАУ стала вице-президентом Российской академии наук
Ректор Уральского аграрного госуниверситета, академик РАН Ирина Донник избрана
Ректор Уральского аграрного госуниверситета, академик РАН Ирина Донник избрана
«Мое избрание в президиум Российской академии наук — это подтверждение высокого статуса аграрной науки. Перед нами стоят сегодня серьезные задачи, такие как обеспечение продовольственной безопасности страны и развитие инновационных технологий. Я верю, что Академия наук — главная консолидирующая сила в стране — поможет достигнуть высоких результатов при решении поставленных задач, — сообщила Донник, слова которой привели Накануне.RU в УрГАУ.
Выбранная команда во главе с президентом РАН Александром Сергеевым, который был избран главой Академии с 70% голосов, будет трудиться ближайшие пять лет.
Первое официальное заседание, когда члены президиума обсудят распределение обязанностей, состоится 10 октября.