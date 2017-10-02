Ректор УрГАУ стала вице-президентом Российской академии наук

«Мое избрание в президиум Российской академии наук — это подтверждение высокого статуса аграрной науки. Перед нами стоят сегодня серьезные задачи, такие как обеспечение продовольственной безопасности страны и развитие инновационных технологий. Я верю, что Академия наук — главная консолидирующая сила в стране — поможет достигнуть высоких результатов при решении поставленных задач, — сообщила Донник, слова которой привели Накануне.RU в УрГАУ.