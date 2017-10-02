В Башкирии водители не ожидали начала зимы в октябре

В соцсети появились фотографии заснеженной дороги. Очевидец прислал в агентство «Башинформ» запись, где видно, что в кювет опрокинулась «Лада Калина». Девушка, управлявшая автомобилем, серьезно не пострадала. Возможной причиной ДТП стало то, что водитель ехала на машине с летней резиной и не справилась с управлением из-за погодных условий.