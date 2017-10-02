Через Казань пройдет «Императорский маршрут»

Источник: Город Казань.KZN.RU

«Императорский маршрут» проходит по местам, связанным с семьей последнего русского императора Николая II. Помимо Казани маршрут также пройдет через Калугу, Орел, Калининград, Нижний Новгород, Сыктывкар, Уфу, Тверь, Крым и другие города и регионы. Маршрут охватит места пребывания семьи императора, историю великокняжеских усадеб, многочисленных царских резиденций, посещения и паломничества императорской семьи в самом широком историческом и географическом смысле.

Как сообщается на сайте Минкульта РФ, первым этапом реализации национального туристического проекта станет «Маршрут памяти императорской семьи-2018», который пройдет по городам, где в годы революции пострадали члены императорской семьи и их окружение: Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск и Тюмень. Первыми по маршруту в 2018 году проедут российские школьники.