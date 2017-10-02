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10:48 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Через Казань пройдет «Императорский маршрут»

(Город Казань KZN.RU, 2 октября). Казань вошла в новый федеральный туристический проект «Императорский маршрут». Об этом на деловом понедельнике сообщила директор Комитета содействия развитию туризма Дарья Санникова.

Источник: Город Казань.KZN.RU

«Императорский маршрут» проходит по местам, связанным с семьей последнего русского императора Николая II. Помимо Казани маршрут также пройдет через Калугу, Орел, Калининград, Нижний Новгород, Сыктывкар, Уфу, Тверь, Крым и другие города и регионы. Маршрут охватит места пребывания семьи императора, историю великокняжеских усадеб, многочисленных царских резиденций, посещения и паломничества императорской семьи в самом широком историческом и географическом смысле.

Как сообщается на сайте Минкульта РФ, первым этапом реализации национального туристического проекта станет «Маршрут памяти императорской семьи-2018», который пройдет по городам, где в годы революции пострадали члены императорской семьи и их окружение: Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск и Тюмень. Первыми по маршруту в 2018 году проедут российские школьники.

Проект реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

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