Звезда фильма «Такси» не исключает возможность снять картину в Крыму
Сами Насери планирует запустить большой проект.
Сами Насери планирует запустить большой проект.
Исполнитель главной роли в фильме «Такси» Сами Насери планирует снять картину в Крыму.
Напомним, французский актер прилетел в Сифмерополь 29 октября. Здесь его встретили в Крыму
— У меня в планах есть большой проект по съемкам нового фильма, — рассказал Сами Насери в Ялте. — Почему бы не снять его в Крыму? Здесь красивые места, улицы, есть море и горы.
По словам главного таксиста Люка Бессона, не исключено, что он вскоре вернется в Крым, только уже вместе с семьей.
В воскресенье, 1 октября, Насери принял участие в IV Международном ежегодном «Форуме Мира», который прошел в Массандровском дворце (Ялта).