Звезда фильма «Такси» не исключает возможность снять картину в Крыму

Исполнитель главной роли в фильме «Такси» Сами Насери планирует снять картину в Крыму.

Напомним, французский актер прилетел в Сифмерополь 29 октября. Здесь его встретили в Крыму хлебом-солью и зацеловали.

— У меня в планах есть большой проект по съемкам нового фильма, — рассказал Сами Насери в Ялте. — Почему бы не снять его в Крыму? Здесь красивые места, улицы, есть море и горы.

По словам главного таксиста Люка Бессона, не исключено, что он вскоре вернется в Крым, только уже вместе с семьей.