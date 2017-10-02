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10:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Звезда фильма «Такси» не исключает возможность снять картину в Крыму

Сами Насери планирует запустить большой проект.

Исполнитель главной роли в фильме «Такси» Сами Насери планирует снять картину в Крыму.

Напомним, французский актер прилетел в Сифмерополь 29 октября. Здесь его встретили в Крыму хлебом-солью и зацеловали.

— У меня в планах есть большой проект по съемкам нового фильма, — рассказал Сами Насери в Ялте. — Почему бы не снять его в Крыму? Здесь красивые места, улицы, есть море и горы.

По словам главного таксиста Люка Бессона, не исключено, что он вскоре вернется в Крым, только уже вместе с семьей.

В воскресенье, 1 октября, Насери принял участие в IV Международном ежегодном «Форуме Мира», который прошел в Массандровском дворце (Ялта).

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