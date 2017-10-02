Кубок Чемпионов РДС: в Сочи пройдут ночные соревнования по дрифту
С 6 по 7 октября на трассе сочинского автодрома пройдет Кубок Чемпионов РДС-2017, на который соберутся именитые зарубежные и российские
С 6 по 7 октября на трассе сочинского автодрома пройдет Кубок Чемпионов РДС-2017, на который соберутся именитые зарубежные и российские
Соревнования будут судить знаменитый японец Хироки Фурусе, генеральный директор Российской дрифт серии (РДС) Дмитрий Добровольский и пилот из Москвы Александр Сиверцев. Еще двое представителей судейской команды РДС в этот раз сами сядут за руль. Бороться за Кубок Чемпионов будут чемпион Италии Федерико Шерифо, один из основателей РДС Тимофей Кошарный, ставший чемпионом страны в 2009 году.
Кроме того, в заездах примут участие чемпион нынешнего сезона Гоча Чивчян, серебряный призер РДС-2017 Павел Бусыгин, призеры этого года в командном зачете Алексей Бобровских, Андрей Песегов и Илья Федоров, призер РДС-2016 Федор Дзежиц и другие.
В пятницу, 6 октября, с 19 до 22 часов состоятся тренировки, в субботу, 7 октября, в 19 часов стартуют парные заезды, сообщает