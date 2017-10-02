Кубок Чемпионов РДС: в Сочи пройдут ночные соревнования по дрифту

Соревнования будут судить знаменитый японец Хироки Фурусе, генеральный директор Российской дрифт серии (РДС) Дмитрий Добровольский и пилот из Москвы Александр Сиверцев. Еще двое представителей судейской команды РДС в этот раз сами сядут за руль. Бороться за Кубок Чемпионов будут чемпион Италии Федерико Шерифо, один из основателей РДС Тимофей Кошарный, ставший чемпионом страны в 2009 году.