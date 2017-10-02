Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Умерла актриса Наталия Журавлева
Киев назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
Вера Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
В России возродят открытые рынки
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10:45 (мск), источник: Вести Сочи

Кубок Чемпионов РДС: в Сочи пройдут ночные соревнования по дрифту

С 6 по 7 октября на трассе сочинского автодрома пройдет Кубок Чемпионов РДС-2017, на который соберутся именитые зарубежные и российские дрифт-гонщики. Финал сезона пройдет под светом прожекторов в формате ночной гонки.

Источник: Вести Сочи

Соревнования будут судить знаменитый японец Хироки Фурусе, генеральный директор Российской дрифт серии (РДС) Дмитрий Добровольский и пилот из Москвы Александр Сиверцев. Еще двое представителей судейской команды РДС в этот раз сами сядут за руль. Бороться за Кубок Чемпионов будут чемпион Италии Федерико Шерифо, один из основателей РДС Тимофей Кошарный, ставший чемпионом страны в 2009 году.

Кроме того, в заездах примут участие чемпион нынешнего сезона Гоча Чивчян, серебряный призер РДС-2017 Павел Бусыгин, призеры этого года в командном зачете Алексей Бобровских, Андрей Песегов и Илья Федоров, призер РДС-2016 Федор Дзежиц и другие.

В пятницу, 6 октября, с 19 до 22 часов состоятся тренировки, в субботу, 7 октября, в 19 часов стартуют парные заезды, сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Каталония начала готовиться к отделению от Испании
Подозреваемого в стрельбе в Лас-Вегасе нейтрализовали
ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки в Крыму
Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама не признают вину на суде
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Вернется ли к жизни испанский вокзал-призрак
Спорт
«Барселона» и сборная Испании под угрозой из-за референдума Каталонский клуб провел воскресный домашний матч с «Лас-Пальмасом» без зрителей, а сборная Испании рискует остаться без чемпионата мира 2018 года
Авто
Первый тест универсала Lada Vesta: SW против «Кросса» Семейство «Весты» одновременно приросло универсалом SW и «внедорожной» версией Cross. Какая Lada лучше?
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь