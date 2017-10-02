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10:36 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградской области ожидается дождливая рабочая неделя

Синоптики прогнозируют в Калининградской области дождливую рабочую неделю.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 82% 769 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Калининград.Ru

По сведениям Гидрометцентра, в понедельник, 2 октября, воздух прогреется до +16°C, во вторник — до +15°C, со среды по пятницу ожидается +14°C.

Во все дни синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшой дождь. Скорость ветра составит 7−10 м/с. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до +8°C.

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