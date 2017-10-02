В Калининградской области ожидается дождливая рабочая неделя
Синоптики прогнозируют в Калининградской области дождливую рабочую неделю.
Синоптики прогнозируют в Калининградской области дождливую рабочую неделю.
По сведениям Гидрометцентра, в понедельник, 2 октября, воздух прогреется до +16°C, во вторник — до +15°C, со среды по пятницу ожидается +14°C.
Во все дни синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшой дождь. Скорость ветра составит 7−10 м/с. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до +8°C.