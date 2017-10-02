Зачем дорожную разметку нанесли прямо на землю в Ангарске?
Не на асфальт, а прямо на землю нанесли дорожную разметку в Ангарске. Кадры сняла местная жительница в микрорайоне Цементном.
Не на асфальт, а прямо на землю нанесли дорожную разметку в Ангарске. Кадры сняла местная жительница в микрорайоне Цементном.
Не на асфальт, а прямо на землю нанесли дорожную разметку в Ангарске. Кадры сняла местная жительница в микрорайоне Цементном.
Её удивило, что край дорожного полотна смещён, и белая полоса находится за его пределами. Как выяснилось, в этом месте дорожники настраивали оборудование. Накануне они наносили новую разметку на отремонтированной дороге, ведущей на цементный завод. И испробовали аппаратуру на небольшом участке старой трассы:
— Сейчас я вам покажу, как сделали разметку у нас в микрорайоне Цементный. Прямо по земле. Ничего интереснее я не видела.
Между тем подобные казусы нередко попадают в соцсети. В августе прославился посёлок Большая Речка. Там гравийку залатали асфальтом. Как оказалось, это был ямочный ремонт. На новое полотно у местной администрации не хватило денег, поэтому там посчитали, что лучше хотя бы таким способом обновить дорогу.