В Крыму за патрулями ГИБДД установили слежку
Сотрудников ДПС обязали оформлять протоколы перед видеокамерой.
Сотрудников ДПС обязали оформлять протоколы перед видеокамерой.
Правоохранители решили провести чистку в своих рядах и занялись взяточниками. Ведь, нередко
Теперь же, чтобы уберечь своих сотрудников от искушения, общение с водителями будет идти перед камерой.
Весь процесс оформления документов по административным нарушениям должно проходить «в зоне осуществляемой видеосъемки с установленных видеорегистраторов на патрульных автомобилях ДПС».
— В настоящее время все патрульные автомобили ДПС оборудованы видеорегистраторами, при их неисправности — запрещена эксплуатация патрульного автомобиля, — отметили в
Так что, если вы нарушили ПДД и пытается отделаться взяткой, то вполне возможно, сами станете фигурантом уголовного дела. Напомним, что максимальное наказание по статье 291 УК РФ «Дача взятки» — лишение свободы на срок до 8 лет.