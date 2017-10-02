В Крыму за патрулями ГИБДД установили слежку

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители решили провести чистку в своих рядах и занялись взяточниками. Ведь, нередко водители-нарушители предлагают сотруднику ДПС денежные знаки, чтобы решить дело полюбовно.

Теперь же, чтобы уберечь своих сотрудников от искушения, общение с водителями будет идти перед камерой.

Весь процесс оформления документов по административным нарушениям должно проходить «в зоне осуществляемой видеосъемки с установленных видеорегистраторов на патрульных автомобилях ДПС».

— В настоящее время все патрульные автомобили ДПС оборудованы видеорегистраторами, при их неисправности — запрещена эксплуатация патрульного автомобиля, — отметили в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Крым.