Спутники НАСА получили фото мега-айсберга размером с Эстонию

Источник: NASA

«В июле над территорией всей Антарктики царила полярная ночь, поэтому ученым приходилось изучать этот айсберг, используя лишь радары и инфракрасные снимки. Первые фотографии были получены лишь в середине сентября этого года. Как показали несколько недель наблюдений, айсберг А-68 изначально “шатался” на месте, двигаясь назад и вперед, и из-за чего он раскололся на две половины», — сообщает НАСА.

Климатологи, океанологи и другие ученые достаточно долгое время считали, что изменение климата грозит уничтожением в основном северным запасам льда на Земле — ледникам Гренлендии и северной полярной ледовой шапке.

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В последние годы это представление начало меняться, так как ученые обнаружили свидетельства того, что первыми могут исчезнуть не северные льды, а часть ледников Антарктиды, что приведет к катастрофическому росту уровня моря. По этой причине НАСА ведет непрерывные наблюдения за состоянием южных льдов в рамках проекта IceBridge, изучая их при помощи разведывательных самолетов, а ЕКА следит за их состоянием при помощи спутников Sentinel-1 и CryoSat-2.

Эти исследования показывают, что самым уязвимым и практически гарантированным кандидатом на уничтожение является так называемый ледник Ларсена на восточном побережье полуострова Антарктический — он начал распадаться еще в 1995 году, и последние осколки этого ледника, как показали данные IceBridge, должны были начать свой путь в небытие этим летом.

Так и произошло — последние снимки с самолетов, полученные НАСА в первых числах декабря прошлого года, показывают, что в леднике Ларсен С, последней части ледового массива Ларсена, возникла гигантская трещина длиной в 112 километров, шириной примерно в 100 метров и глубиной примерно в 500 метров.

Эта трещина продолжила свой стремительный рост в этом году, достигнув длины в 200 километров к июлю 2017 года, что привело к формированию гигантского айсберга, чья площадь составляет около 6500 квадратных километров, что сопоставимо с размерами Эстонии или Московской области.

Пока этот айсберг находится у берегов Антарктиды, удалившись от них примерно на 10−20 километров. Ледовый «остров» ускорил свое движение в последние недели после того, как он раскололся на две части — относительно небольшой айсберг A-68B, и более крупный фрагмент A-68A, чья площадь примерно в 100 раз больше, чем у его малого собрата.