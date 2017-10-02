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11:51 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Огромную стаю дельфинов сняли очевидцы в Уссурийском заливе

По словам специалиста ННЦМБ ДВО РАН, о таком большом скоплении дельфинов, а наших водах он слышит впервые с 1980-х годов.

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Владивосток, 2 октября, PrimaMedia.

Стаю дельфинов в несколько сотен особей встретили очевидцы в Уссурийском заливе, сообщает ИА PrimaMedia. По мнению специалиста по морским млекопитающим, старшего научного сотрудника Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) ДВО РАН Игоря Катина, на видео, опубликованном на видеохостинге YouTube, присутствуют белобокие дельфины (не путать с беолобочками), и это довольно редкое события для приморской акватории.

Как сообщают авторы видео, огромная стая движется в сторону банки Зубра, располагающейся в 45 км южнее Владивостока.

— Скорее всего, это короткомордые, как их называли раньше, или белобокие дельфины, не путать с белобочками. Они как раз склонны образовывать большие стали, размер может достигать 400 особей. Происходящее на видео говорит о том, что они преследуют большой косяк рыбы. В советское время это была в основном сельдь иваси. Учитывая, что сейчас ее популяция вновь восстанавливается, можно предположить что это снова она, — рассказал Катин.

Он также не исключил, что дельфины могли охотиться на сайру или анчоуса.

— Это очень интересное событие, потому что с 1980-х годов я не слышал о таком массовом скоплении дельфинов в наших водах. С другой стороны, это может быть связано и с тем, что наблюдателей с видеокамерами в телефонах стало гораздо больше с тех пор, — сказал сотрудник ННЦМБ.

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