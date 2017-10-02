Популярные МФЦ в Приморье будут работать допоздна

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 октября, PrimaMedia.

Многофункциональный центр «Мои документы» в Находке перешел на новый рабочий режим — 7-дневную рабочую неделю и 12-тичасовой рабочий день. Уже с понедельника, 2 октября, центр принимает горожан с 08.00 до 20.00, а по средам — с 11.00 до 20.00. Такой же режим установлен в нескольких МФЦ Владивостока. С 1 ноября на новый рабочий режим перейдет центральный офис МФЦ в Уссурийске, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Отметим, всего на сегодняшний день в офисах МФЦ «Мои документы» можно получить более 200 государственных, краевых и муниципальных услуг.