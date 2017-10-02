Посетители парка Галицкого в Краснодаре паркуют автомобили в близлежащих дворах

В воскресенье под окнами жилых многоэтажек, которые расположены рядом со стадионом скопилось большое количество автомобилей. Многие приехали, чтобы прогуляться по новому парку, который открыли рядом, сообщает «Живая Кубань».

Жалуются на это как местные жители, также и сами водители. Чтобы заехать и выехать с дворовой территории, приходится стоять в пробке по 40 минут. Причем на территории стадиона на улице Генерала Трошева есть бесплатная парковка на 1800 мест.