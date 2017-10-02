Заводское шоссе в Самаре отремонтируют с помощью резиновых плит

В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе. На данный момент подрядчик выполнил работы на 54%, пишет 63.ru. На одном из этапов обновления проезжей части дорожники будут использовать резиновые плиты. Их планируют уложить на пересечении Заводского шоссе и железнодорожных путей. На монтаж потребуется около 10 дней. Предполагается, что резиновые плиты позволят автомобилистам проезжать пути без ущерба для машин.