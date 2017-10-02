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14:00 (мск), источник: Pro Город Самара

Заводское шоссе в Самаре отремонтируют с помощью резиновых плит

Предполагается, что резиновые плиты позволят автомобилистам проезжать железнодорожные пути без ущерба для машин.

Источник: Reuters

В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе. На данный момент подрядчик выполнил работы на 54%, пишет 63.ru. На одном из этапов обновления проезжей части дорожники будут использовать резиновые плиты. Их планируют уложить на пересечении Заводского шоссе и железнодорожных путей. На монтаж потребуется около 10 дней. Предполагается, что резиновые плиты позволят автомобилистам проезжать пути без ущерба для машин.

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