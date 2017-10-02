Жители столицы могут проверить качество водопроводной воды

Источник: Noi.md

По словам директора предприятия Вероники Херца, каждый желающий проверить качество водопроводной воды может сделать это в День вина, который будет отмечаться 7—8 октября на площади Великого национального собрания.

Помимо стендов винных компаний будет обустроен и стенд компании водоснабжения.

Объявление было сделано во время еженедельного заседания муниципальных служб Кишинева.