Жители столицы могут проверить качество водопроводной воды
АО «Apă-Canal Chișinău» призывает жителей столицы проверить качество водопроводной воды.
АО «Apă-Canal Chișinău» призывает жителей столицы проверить качество водопроводной воды.
По словам директора предприятия Вероники Херца, каждый желающий проверить качество водопроводной воды может сделать это в День вина, который будет отмечаться
Помимо стендов винных компаний будет обустроен и стенд компании водоснабжения.
Объявление было сделано во время еженедельного заседания муниципальных служб Кишинева.
Напоминаем, что в День вина транспортное движение в центре столицы будет приостановлено, площадь Великого национального собрания также будет закрыта для транспорта, а поток автомобилей будет перенаправлен на соседние улицы.