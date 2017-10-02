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11:43 (мск), источник: Noi.md

Жители столицы могут проверить качество водопроводной воды

АО «Apă-Canal Chișinău» призывает жителей столицы проверить качество водопроводной воды.

Источник: Noi.md

По словам директора предприятия Вероники Херца, каждый желающий проверить качество водопроводной воды может сделать это в День вина, который будет отмечаться 7—8 октября на площади Великого национального собрания.

Помимо стендов винных компаний будет обустроен и стенд компании водоснабжения.

Объявление было сделано во время еженедельного заседания муниципальных служб Кишинева.

Напоминаем, что в День вина транспортное движение в центре столицы будет приостановлено, площадь Великого национального собрания также будет закрыта для транспорта, а поток автомобилей будет перенаправлен на соседние улицы.

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