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11:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники Воронежского госуниверситета утвердили стратегию развития до 2030 года

Стратегию развития ВГУ до 2030 года утвердили на заседании ученого совета университета в пятницу, 29 сентября. Ученые определили цели и задачи развития вуза на 13 лет.

Источник: РИА "Воронеж"

К 2030 году в вузе запланировали нарастить объем доходов из всех источников до 3 млрд рублей (в 2016 году этот показатель составил 2,4 млрд рублей). Общее число студентов должно вырасти с 17,8 тыс. до 19,5 тыс., средний балл ЕГЭ абитуриентов — с 67,4 до 70.

Согласно документу, стратегическая цель университета — лидерство в Центрально-Черноземном регионе, поддержа- ние и усиление позиций среди ведущих университетов России. Основными задачами вуза на 13 лет станут модернизация существующих и открытие новых программ и кафедр, привлечение «наиболее талантливых абитуриентов», динамичное развитие прикладной науки, развитие меддисциплинарных исследований, сохранение и развитие кадрового состава, расширение традиционных сегментов привлечения иностранных студентов (из Китая, Юго-Восточной Азии, Африки), в том числе на договорной основе. Кроме того, ученые решили создать кластер медицинского образования с участием московских, ярославских и рязанских вузов.

Помимо численности студентов и размера общих доходов вуза, в ВГУ планируют улучшить ряд показателей: долю иностранных студентов (с 6% до 10%), долю студентов-победителей международных и всероссийских олимпиад (с 10% до 20%), цитируемость публикаций ученых при расчете за пять лет (с 1,7 тыс. до 3,2 тыс. раз), число публикаций в соавторстве с зарубежными учеными (с 69 до 100 в год). Средняя зарплата выпускников в первый год после окончания ВГУ должна достичь 40 тыс. в месяц (в 2016 году — около 26 тыс.), уровень трудоустройства выпускников в течение года — 85% (в 2016 году — 78%).

Составители отметили, что для развития высших учебных заведений Воронежской области характерны общероссийские тенденции — спад численности студентов (отчасти это объясняется «демографической ямой»), сокращение профессорско-преподавательского состава, снижение привлекательности вузов как мест работы молодых специалистов, снижение уровня подготовки поступающих, сокращение госфинансирования. В то же время сильными сторонами ВГУ являются, по мнению ученых, позиции в международных рейтингах, стабильность объемов бюджетного финансирования, сохранение контингента обучающихся «на фоне общего падения в российских вузах». Так, в учебном году-2016/17 в ВГУ учились 17,8 тыс. человек (за пять лет до этого — 18,7 тыс. человек). В то же время, есть и слабые стороны — снижение общего объема доходов, низкий уровень публикационной активности и цитируемых научных публикаций.

При разработке документа учитывались прогноз научно-технологического развития РФ до 2030 года, концепцию долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года, стратегию социально-экономического развития Воронежской области.

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