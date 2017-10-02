«Хоть котом переключай»: ученые придумали замену пульту от телевизора

Источник: Reuters

Разработчики уверены, что система, названная Matchpoint, окончательно «похоронит» телевизионный пульт. Для ее работы необходима лишь веб-камера, которая воспринимает «цели» в поле своего зрения. В верхнем углу экрана располагается небольшой виджет с опциями — изменить громкость звука, открыть меню, переключить канал.

Читайте также Госдума подготовит правила общения человека с роботами

Например, если пользователь хочет сделать погромче, появляется слайдер, и для этого достаточно лишь повернуть головой в нужную сторону. Можно также привязать систему к «стационарным объектам», что позволит, например, переключить песню, стукнув кружкой по столу, или сделать музыку потише, прокатив назад игрушечную машинку своего ребенка.

Некоторые телевизоры также способны распознавать движения рук, однако новая технология позволяет системе не привязываться к определенному положению конечностей.

По словам разработчиков, их метод делает интерфейс более пользовательским: человек может переключать каналы, не ставя на пол свой стакан, чтобы освободить руки.

Любой предмет домашнего быта легко сможет стать удаленным контроллером. Любимая передача начинается на другом канале и нужно срочно найти пульт? Это в прошлом. Теперь любой объект в комнате может быть пультом, хоть ваш домашний питомец. Кристофер Кларк Руководитель команды разработчиков