Цинковый гроб нашли возле дороги в Ново-Ленинском кладбище в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

Цинковый гроб обнаружили рядом с дорогой на Ново-Ленинском кладбище в Иркутске 30 сентября. Известно, что одна из ритуальных служб могла выкинуть его посреди кладбища. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили сотрудники организации.

Гроб был найден землекопом. Сбоку были указаны имя и фамилия погибшей в Таиланде девушки.

— По предварительной информации, гроб принадлежит девушке, которая выпала из окна гостиничного номера в Таиланде 11 сентября. Именно в нем ее доставили на самолете в Иркутск, — рассказал сотрудник кладбища.

Как рассказал отец погибшей, дочь они похоронили 28 сентября и о выброшенном цинковом гробе ничего не слышали.

Добавим, что уже утром 1 октября работники не обнаружили на месте гроб. Вероятно, что ритуальная фирма приехала ночью и убрала его с дороги.