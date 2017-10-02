Цинковый гроб нашли возле дороги в Ново-Ленинском кладбище в Иркутске
Одна из ритуальных служб могла выбросить его возле могил.
Одна из ритуальных служб могла выбросить его возле могил.
Цинковый гроб обнаружили рядом с дорогой на
Гроб был найден землекопом. Сбоку были указаны имя и фамилия погибшей в Таиланде девушки.
— По предварительной информации, гроб принадлежит девушке, которая выпала из окна гостиничного номера в Таиланде 11 сентября. Именно в нем ее доставили на самолете в Иркутск, — рассказал сотрудник кладбища.
Как рассказал отец погибшей, дочь они похоронили 28 сентября и о выброшенном цинковом гробе ничего не слышали.
Добавим, что уже утром 1 октября работники не обнаружили на месте гроб. Вероятно, что ритуальная фирма приехала ночью и убрала его с дороги.
Напомним, что 28-летняя жительница Иркутска погибла при падении с шестого этажа отеля Sawasdee Siam в Паттайе (Таиланд).